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В США разгорелся скандал из-за военной службы Уолца

В США разгорелся скандал из-за военной службы Уолца - РИА Новости, 09.08.2024

В США разгорелся скандал из-за военной службы Уолца

В США разгорелся скандал вокруг заявлений кандидата в вице-президенты Тима Уолца из-за несоответствия его слов об участии в боевых действиях и военной службы с... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:54

2024-08-09T05:54

2024-08-09T05:54

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сша

камала харрис

джеймс дэвид вэнс

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. В США разгорелся скандал вокруг заявлений кандидата в вице-президенты Тима Уолца из-за несоответствия его слов об участии в боевых действиях и военной службы с реальными фактами из биографии. Поводом для начала критики в адрес действующего губернатора штата Миннесота послужили его собственные заявления о необходимости запрета на штурмовое оружие в США. "Мы можем сделать так, чтобы это оружие войны, которое я держал на войне, находилось только там, где ему место", — сказал Уолц в опубликованном видеообращении. Вскоре после этих слов оппонент Уолца, сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс в публичном поле задался вопросом, о какой войне шла речь и когда происходили описываемые события. Согласно биографии напарника Камалы Харрис, тот за время службы в национальной гвардии США отправлялся в Норвегию, а также в Италию, где участвовал в подготовке к отправке войск союзников в Афганистан в 2003 году. Таким образом, на войне Уолц никогда не был, вопреки собственному заявлению. Предвыборный штаб Демократической партии не стал оспаривать несоответствие слов с биографией напарника Харрис. Позднее Вэнс также уличил Уолца в том, что тот бросил собственное боевое подразделение в 2005 году незадолго до объявления о переброске в Ирак на фоне полномасштабного незаконного вторжения американских войск в ближневосточное государство. По данным нацгвардии Миннесоты, Уолц ушел в отставку в мае 2005 года, за два месяца до объявления об отправке. "Ты бросил собственное подразделение прямо перед их отправкой в Ирак, не проведя и дня в зоне боевых действий? Что меня беспокоит в Тиме Уолце, так это чушь, связанная с украденной доблестью", — заявил Вэнс, который сам провел полгода в Ираке. В американских СМИ на этом фоне появилась информация, что будущий губернатор заранее знал о предстоящей переброске в зону боевых действий. Более того, на страницах изданий появились обвинения в трусости и предательстве в адрес Уолца с учетом того, что в рядах его бывших сослуживцев позднее были погибшие. "Не претворяйся тем, кем ты не являешься. Мне было бы стыдно, если бы я сказал, что лгал о своей военной службе, как это сделал ты", - также сказал Вэнс. Обострившаяся критика в адрес демократа привела к тому, что штабу избирательной кампании Харрис и Уолца пришлось вносить изменения в его биографию на официальном сайте и удалить слова "старший сержант на пенсии", заменив их на "служивший старшим сержантом". Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

https://ria.ru/20240807/kharris-1964728710.html

https://ria.ru/20240807/kharris-1964768935.html

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в мире, сша, камала харрис, джеймс дэвид вэнс, выборы президента сша — 2024