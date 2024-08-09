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На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
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19:56 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965286182.html
На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область
На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область
Украина нападением на Курскую область перечеркнула возможность мирных переговоров с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:56
2024-08-09T19:56
в мире
курская область
киев
украина
валерий герасимов
михаил подоляк
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина нападением на Курскую область перечеркнула возможность мирных переговоров с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."(Советник главы офиса Зеленского. — Прим. ред.) Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область необходимо для усиления позиций Украины на переговорах. На самом деле произойдет обратное. Это приведет к тому, что переговоры станут невозможными", — сказал аналитик.Как отметил Меркурис, никаких дипломатических контактов с Киевом не может быть, пока украинские формирования пытаются захватить хотя бы миллиметр российской земли.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
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в мире, курская область, киев, украина, валерий герасимов, михаил подоляк, владимир путин, вооруженные силы украины, россия
В мире, Курская область, Киев, Украина, Валерий Герасимов, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область

Меркурис: атака ВСУ на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина нападением на Курскую область перечеркнула возможность мирных переговоров с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"(Советник главы офиса Зеленского. — Прим. ред.) Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область необходимо для усиления позиций Украины на переговорах. На самом деле произойдет обратное. Это приведет к тому, что переговоры станут невозможными", — сказал аналитик.
Как отметил Меркурис, никаких дипломатических контактов с Киевом не может быть, пока украинские формирования пытаются захватить хотя бы миллиметр российской земли.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Расчетом оперативно-тактического комплекса Искандер-М нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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В миреКурская областьКиевУкраинаВалерий ГерасимовМихаил ПодолякВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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