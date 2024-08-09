На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область
Меркурис: атака ВСУ на Курскую область сделает мирные переговоры невозможными
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
Расчетом оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ в приграничном районе с Курской областью
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина нападением на Курскую область перечеркнула возможность мирных переговоров с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«
"(Советник главы офиса Зеленского. — Прим. ред.) Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область необходимо для усиления позиций Украины на переговорах. На самом деле произойдет обратное. Это приведет к тому, что переговоры станут невозможными", — сказал аналитик.
Как отметил Меркурис, никаких дипломатических контактов с Киевом не может быть, пока украинские формирования пытаются захватить хотя бы миллиметр российской земли.
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.