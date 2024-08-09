https://ria.ru/20240809/ukraina-1965286182.html

На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область

На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

На Западе предупредили Киев о последствиях нападения на Курскую область

Украина нападением на Курскую область перечеркнула возможность мирных переговоров с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:56

2024-08-09T19:56

2024-08-09T19:56

в мире

курская область

киев

украина

валерий герасимов

михаил подоляк

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина нападением на Курскую область перечеркнула возможность мирных переговоров с Россией, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."(Советник главы офиса Зеленского. — Прим. ред.) Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область необходимо для усиления позиций Украины на переговорах. На самом деле произойдет обратное. Это приведет к тому, что переговоры станут невозможными", — сказал аналитик.Как отметил Меркурис, никаких дипломатических контактов с Киевом не может быть, пока украинские формирования пытаются захватить хотя бы миллиметр российской земли.Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов ранее заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено, отметил он. По данным Герасимова, потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, среди них — семь танков. Он отметил, что операция в Курской области будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, ранее заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

https://ria.ru/20240808/vsu-1965019580.html

курская область

киев

украина

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в мире, курская область, киев, украина, валерий герасимов, михаил подоляк, владимир путин, вооруженные силы украины, россия