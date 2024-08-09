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На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах - РИА Новости, 09.08.2024
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19:00 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965277445.html
На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах
На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах - РИА Новости, 09.08.2024
На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах
Новый курс преподавания истории в школах утвержден на Украине, он будет украиноцентричным, сообщает в пятницу министерство образования и науки (МОН) страны. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:00
2024-08-09T19:00
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новый курс преподавания истории в школах утвержден на Украине, он будет украиноцентричным, сообщает в пятницу министерство образования и науки (МОН) страны. "Украиноцентричность в преподавании истории в школах: МОН утвердило концептуальные основы. Это рамочный документ, который определяет пути реформирования исторического образования. В дальнейшем разработаем дорожную карту реформирования, в которой определим шаги по изменению нормативных документов, программ, учебников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Как утверждается, в школах намерены сформировать курс, который представляет историю Украины и всемирную историю. Ведущей содержательной линией курса будет становление "украинской политической нации, борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире". &quot;Это поможет учащимся лучше понимать роль Украины в мире и воспринимать родную историю в мировом контексте. С учетом возрастных особенностей и познавательных возможностей учащихся историческое образование преподавать циклами. Ввести ряд углубленных исторических курсов&quot;, - подытожили в МОН.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html
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в мире, украина
В мире, Украина
На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах

На Украине утвердили новый украиноцентричный курс преподавания истории в школах,

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкУченики на торжественной линейке в киевской школе
Ученики на торжественной линейке в киевской школе - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Ученики на торжественной линейке в киевской школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новый курс преподавания истории в школах утвержден на Украине, он будет украиноцентричным, сообщает в пятницу министерство образования и науки (МОН) страны.
"Украиноцентричность в преподавании истории в школах: МОН утвердило концептуальные основы. Это рамочный документ, который определяет пути реформирования исторического образования. В дальнейшем разработаем дорожную карту реформирования, в которой определим шаги по изменению нормативных документов, программ, учебников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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Как утверждается, в школах намерены сформировать курс, который представляет историю Украины и всемирную историю. Ведущей содержательной линией курса будет становление "украинской политической нации, борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире".
«

"Это поможет учащимся лучше понимать роль Украины в мире и воспринимать родную историю в мировом контексте. С учетом возрастных особенностей и познавательных возможностей учащихся историческое образование преподавать циклами. Ввести ряд углубленных исторических курсов", - подытожили в МОН.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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