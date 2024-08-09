https://ria.ru/20240809/ukraina-1965277445.html

На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах

На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах - РИА Новости, 09.08.2024

На Украине утвердили новый курс преподавания истории в школах

Новый курс преподавания истории в школах утвержден на Украине, он будет украиноцентричным, сообщает в пятницу министерство образования и науки (МОН) страны. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:00

2024-08-09T19:00

2024-08-09T19:00

в мире

украина

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Новый курс преподавания истории в школах утвержден на Украине, он будет украиноцентричным, сообщает в пятницу министерство образования и науки (МОН) страны. "Украиноцентричность в преподавании истории в школах: МОН утвердило концептуальные основы. Это рамочный документ, который определяет пути реформирования исторического образования. В дальнейшем разработаем дорожную карту реформирования, в которой определим шаги по изменению нормативных документов, программ, учебников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Как утверждается, в школах намерены сформировать курс, который представляет историю Украины и всемирную историю. Ведущей содержательной линией курса будет становление "украинской политической нации, борьба за украинскую государственность и выделение субъектности украинской нации в мире". "Это поможет учащимся лучше понимать роль Украины в мире и воспринимать родную историю в мировом контексте. С учетом возрастных особенностей и познавательных возможностей учащихся историческое образование преподавать циклами. Ввести ряд углубленных исторических курсов", - подытожили в МОН.После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960553281.html

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