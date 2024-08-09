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Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность - РИА Новости, 09.08.2024
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17:30 09.08.2024 (обновлено: 17:41 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965254898.html
Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность
Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность - РИА Новости, 09.08.2024
Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность
Россия намерена и далее поднимать тему варварских действий режима Владимира Зеленского, его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках, заявила РИА... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:30
2024-08-09T17:41
киев
в мире
мария захарова
владимир зеленский
оон
россия
москва
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия намерена и далее поднимать тему варварских действий режима Владимира Зеленского, его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Москва не раз обращала внимание международного сообщества на соответствующие факты."Киев же продолжает наращивать свою террористическую активность, что подтверждается последними событиями: вновь нанесены удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории, повлекшие человеческие жертвы. Россия намерена и далее регулярно поднимать тему варварских действий режима Зеленского и его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках", - сказала она.
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киев, в мире, мария захарова, владимир зеленский, оон, россия, москва
Киев, В мире, Мария Захарова, Владимир Зеленский, ООН, Россия, Москва
Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность

Захарова: Россия будет и дальше поднимать тему варварских действий Киева

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия намерена и далее поднимать тему варварских действий режима Владимира Зеленского, его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва не раз обращала внимание международного сообщества на соответствующие факты.
"Киев же продолжает наращивать свою террористическую активность, что подтверждается последними событиями: вновь нанесены удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории, повлекшие человеческие жертвы. Россия намерена и далее регулярно поднимать тему варварских действий режима Зеленского и его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Опасная игра: Киев начал думать, прежде чем говорить
Вчера, 08:00
 
КиевВ миреМария ЗахароваВладимир ЗеленскийООНРоссияМосква
 
 
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