https://ria.ru/20240809/ukraina-1965254898.html

Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность

Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность - РИА Новости, 09.08.2024

Захарова заявила, что Киев наращивает террористическую активность

Россия намерена и далее поднимать тему варварских действий режима Владимира Зеленского, его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках, заявила РИА... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:30

2024-08-09T17:30

2024-08-09T17:41

киев

в мире

мария захарова

владимир зеленский

оон

россия

москва

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россия намерена и далее поднимать тему варварских действий режима Владимира Зеленского, его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Москва не раз обращала внимание международного сообщества на соответствующие факты."Киев же продолжает наращивать свою террористическую активность, что подтверждается последними событиями: вновь нанесены удары по гражданским целям и мирным жителям на российской территории, повлекшие человеческие жертвы. Россия намерена и далее регулярно поднимать тему варварских действий режима Зеленского и его спонсоров в ООН и на других многосторонних площадках", - сказала она.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, мария захарова, владимир зеленский, оон, россия, москва