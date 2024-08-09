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"Придется отдать". В США сделали заявление по Украине - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965222989.html
"Придется отдать". В США сделали заявление по Украине
"Придется отдать". В США сделали заявление по Украине - РИА Новости, 09.08.2024
"Придется отдать". В США сделали заявление по Украине
США не имеют четкого плана по Украине, несмотря на плачевную для ВСУ ситуацию в зоне конфликта, заявил американский профессор, специалист по международным... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:47
2024-08-09T15:47
в мире
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владимир путин
вооруженные силы украины
вашингтон (город)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США не имеют четкого плана по Украине, несмотря на плачевную для ВСУ ситуацию в зоне конфликта, заявил американский профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Соединенные Штаты все так же, как и раньше, стремятся избежать поражения Украины, но проблема в том, что они не знают, как это сделать. Потому что они исключили единственный подход, который реально мог бы достичь этой цели, а именно переговоры с Россией, основанные на фактическом признании того, что Россия победила и что Украине придется не только отдать территории, но и обязаться соблюдать нейтралитет", — считает эксперт.По мнению Бреннера, на данный момент Вашингтон планирует продолжить затягивание конфликта на Украине."Никто в Вашингтоне пока не готов принять условия России, поэтому они выжидают, топчутся на месте и продолжают делать то, что и раньше, — постепенно эскалировать обстановку, отправляя новое оружие, которое не сыграет значительной роли на поле боя", — говорит профессор.Российский лидер Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965218402.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вашингтон (город)
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вашингтон (город), Специальная военная операция на Украине
"Придется отдать". В США сделали заявление по Украине

Бреннер: США не имеют четкого плана по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США не имеют четкого плана по Украине, несмотря на плачевную для ВСУ ситуацию в зоне конфликта, заявил американский профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Соединенные Штаты все так же, как и раньше, стремятся избежать поражения Украины, но проблема в том, что они не знают, как это сделать. Потому что они исключили единственный подход, который реально мог бы достичь этой цели, а именно переговоры с Россией, основанные на фактическом признании того, что Россия победила и что Украине придется не только отдать территории, но и обязаться соблюдать нейтралитет", — считает эксперт.
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По мнению Бреннера, на данный момент Вашингтон планирует продолжить затягивание конфликта на Украине.
"Никто в Вашингтоне пока не готов принять условия России, поэтому они выжидают, топчутся на месте и продолжают делать то, что и раньше, — постепенно эскалировать обстановку, отправляя новое оружие, которое не сыграет значительной роли на поле боя", — говорит профессор.
Российский лидер Владимир Путин в июне заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, назвав необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года.
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