https://ria.ru/20240809/ukraina-1965151470.html

Вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников, пишут СМИ

Вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников, пишут СМИ - РИА Новости, 09.08.2024

Вторжение ВСУ в Курскую область удивило американских чиновников, пишут СМИ

Телеканал CNN утверждает, что вторжение украинских войск на территорию Курской области стало сюрпризом для американских чиновников. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:30

2024-08-09T12:30

2024-08-09T12:30

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Телеканал CNN утверждает, что вторжение украинских войск на территорию Курской области стало сюрпризом для американских чиновников. "Вторжение через границу удивило даже американских чиновников", - сообщает телеканал, ссылаясь на неназванных чиновников в США и на Украине. Ранее представитель госдепа дал понять, что Киев не уведомлял заранее Вашингтон о намерении начать военные действия на территории РФ. При этом он отметил, что в США не считают такое развитие событий чем-то из ряда вон выходящим. Это уже не первый раз, когда США заявляют, что не владеют информацией по поводу совершаемых Киевом провокаций. В январе, после того как ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен, Белый дом сообщил, что в курсе крушения, но не готов этого подтвердить. Позднее представитель госдепа заявил РИА Новости, что США отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого был сбит Ил-76. Весной прошлого года на фоне вылазки украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородскую область в Белом доме заявили, что не знают, использовалось ли их оружие в диверсии. Пресс-секретарь Пентагона заявил, что США не разрешали Украине передавать предоставленное оборудование за пределы ВСУ. При этом газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников сообщала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. СК РФ завел дела по ряду статей Уголовного кодекса, включая теракт, убийство, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20240809/vsu-1965149039.html

https://ria.ru/20240809/tekhnika-1965119485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, курская область, сша, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, следственный комитет россии (ск рф), ил-76