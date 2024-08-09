https://ria.ru/20240809/ukraina-1965145792.html

Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей

Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей - РИА Новости, 09.08.2024

Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей

Подорожание хлеба на Украине в августе на 10-20% станет следствием новых тарифов на свет, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T12:11

2024-08-09T12:11

2024-08-09T12:22

экономика

украина

нина южанина

киевхлеб

верховная рада украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926395515_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_9f22e556f56d54141560a3d358cf0632.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подорожание хлеба на Украине в августе на 10-20% станет следствием новых тарифов на свет, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко. "Повышение цены будет в пределах 10–20%. Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции", - сказал Дученко в эфире местного телеканала "Киев 24". Он добавил, что рост цен связан с повышением стоимости электроэнергии, при этом зерно и мука дешеветь не будут. По мнению Дученко, цены на хлебобулочную продукцию надо пересматривать уже в августе, так как до сентября производители хлеба "могу не дотянуть" без этой меры. "Килограмм хлеба должен стоить примерно 40 гривен (86 рублей)", - резюмировал президент Всеукраинской ассоциации пекарей.Как заявляла в начале июня депутат Верховной рады Нина Южанина, инфляция на Украине будет постепенно набирать обороты, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо, что приведет к ощутимому подорожанию продуктов для населения. Потребительские цены на Украине, по данным службы госстатистики, в июне выросли на 2,2% против 0,6%, основной причиной послужило повышение цен на электроэнергию, сообщало в начале июля агентство РБК-Украина.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962336569.html

https://ria.ru/20240807/khleb-1964638616.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, украина, нина южанина, киевхлеб, верховная рада украины, в мире