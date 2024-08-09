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Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей - РИА Новости, 09.08.2024
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12:11 09.08.2024 (обновлено: 12:22 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ukraina-1965145792.html
Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей
Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей - РИА Новости, 09.08.2024
Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей
Подорожание хлеба на Украине в августе на 10-20% станет следствием новых тарифов на свет, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:11
2024-08-09T12:22
экономика
украина
нина южанина
киевхлеб
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подорожание хлеба на Украине в августе на 10-20% станет следствием новых тарифов на свет, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко. "Повышение цены будет в пределах 10–20%. Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции", - сказал Дученко в эфире местного телеканала "Киев 24". Он добавил, что рост цен связан с повышением стоимости электроэнергии, при этом зерно и мука дешеветь не будут. По мнению Дученко, цены на хлебобулочную продукцию надо пересматривать уже в августе, так как до сентября производители хлеба "могу не дотянуть" без этой меры. &quot;Килограмм хлеба должен стоить примерно 40 гривен (86 рублей)&quot;, - резюмировал президент Всеукраинской ассоциации пекарей.Как заявляла в начале июня депутат Верховной рады Нина Южанина, инфляция на Украине будет постепенно набирать обороты, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо, что приведет к ощутимому подорожанию продуктов для населения. Потребительские цены на Украине, по данным службы госстатистики, в июне выросли на 2,2% против 0,6%, основной причиной послужило повышение цен на электроэнергию, сообщало в начале июля агентство РБК-Украина.
https://ria.ru/20240727/ukraina-1962336569.html
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экономика, украина, нина южанина, киевхлеб, верховная рада украины, в мире
Экономика, Украина, Нина Южанина, Киевхлеб, Верховная Рада Украины, В мире
Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей

Дученко: хлеб на Украине в августе подорожает на 20% из-за новых тарифов на свет

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Готовая хлебобулочная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подорожание хлеба на Украине в августе на 10-20% станет следствием новых тарифов на свет, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко.
"Повышение цены будет в пределах 10–20%. Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции", - сказал Дученко в эфире местного телеканала "Киев 24".
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Он добавил, что рост цен связан с повышением стоимости электроэнергии, при этом зерно и мука дешеветь не будут. По мнению Дученко, цены на хлебобулочную продукцию надо пересматривать уже в августе, так как до сентября производители хлеба "могу не дотянуть" без этой меры.
«

"Килограмм хлеба должен стоить примерно 40 гривен (86 рублей)", - резюмировал президент Всеукраинской ассоциации пекарей.

Как заявляла в начале июня депутат Верховной рады Нина Южанина, инфляция на Украине будет постепенно набирать обороты, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо, что приведет к ощутимому подорожанию продуктов для населения.
Потребительские цены на Украине, по данным службы госстатистики, в июне выросли на 2,2% против 0,6%, основной причиной послужило повышение цен на электроэнергию, сообщало в начале июля агентство РБК-Украина.
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