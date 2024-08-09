Хлеб на Украине подорожает на 20 процентов, заявил глава ассоциации пекарей
Дученко: хлеб на Украине в августе подорожает на 20% из-за новых тарифов на свет
Готовая хлебобулочная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Подорожание хлеба на Украине в августе на 10-20% станет следствием новых тарифов на свет, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и директор компании "Киевхлеб" Юрий Дученко.
"Повышение цены будет в пределах 10–20%. Это вынужденный шаг, который позволит пекарям работать. Некоторые заводы работают уже в одну смену. Уже сокращают ассортимент. К сожалению, если такими темпами будет продолжаться, в сентябре прогнозируется дефицит хлебобулочной продукции", - сказал Дученко в эфире местного телеканала "Киев 24".
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Он добавил, что рост цен связан с повышением стоимости электроэнергии, при этом зерно и мука дешеветь не будут. По мнению Дученко, цены на хлебобулочную продукцию надо пересматривать уже в августе, так как до сентября производители хлеба "могу не дотянуть" без этой меры.
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"Килограмм хлеба должен стоить примерно 40 гривен (86 рублей)", - резюмировал президент Всеукраинской ассоциации пекарей.
Как заявляла в начале июня депутат Верховной рады Нина Южанина, инфляция на Украине будет постепенно набирать обороты, в частности, из-за повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо, что приведет к ощутимому подорожанию продуктов для населения.
Потребительские цены на Украине, по данным службы госстатистики, в июне выросли на 2,2% против 0,6%, основной причиной послужило повышение цен на электроэнергию, сообщало в начале июля агентство РБК-Украина.
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