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В Липецке отменили красный уровень угрозы - РИА Новости, 09.08.2024
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06:54 09.08.2024 (обновлено: 07:46 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ugroza-1965096796.html
В Липецке отменили красный уровень угрозы
В Липецке отменили красный уровень угрозы - РИА Новости, 09.08.2024
В Липецке отменили красный уровень угрозы
Красный уровень угрозы для Липецка и округа отменен, вскоре восстановят работу транспорта, перекрытия с дорог снимаются, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:54
2024-08-09T07:46
липецк
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы для Липецка и округа отменен, вскоре восстановят работу транспорта, перекрытия с дорог снимаются, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности. Красный уровень опасности был объявлен в 2.04 мск."Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком муниципальном округе. Перекрытия с дорог постепенно снимаются", — написал Артамонов в Telegram-канале.Губернатор также отметил, что желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области сохраняется."Выезжаю в Копцевы хутора к эвакуированным жителям", — добавил он.Позднее Артамов объявил об отмене воздушной опасности на всей территории региона.
https://ria.ru/20240809/smi-1965079311.html
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липецк, происшествия, липецкая область, игорь артамонов
Липецк, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецке отменили красный уровень угрозы

Артамонов: красный уровень угрозы для Липецка и округа отменен

© iStock.com / Anatoly KireevВид на Липецк
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© iStock.com / Anatoly Kireev
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Красный уровень угрозы для Липецка и округа отменен, вскоре восстановят работу транспорта, перекрытия с дорог снимаются, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее губернатор заявил о массированной атаке БПЛА на Липецк, сообщалось о повреждении объекта энергоинфраструктуры и нарушениях электроснабжения. На территории Липецкого муниципального округа был введен режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности. Красный уровень опасности был объявлен в 2.04 мск.
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"Отмена красного уровня угрозы для города Липецка и Липецкого муниципального округа. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. В ближайшее время будет восстановлена работа общественного транспорта в городе Липецке и Липецком муниципальном округе. Перекрытия с дорог постепенно снимаются", — написал Артамонов в Telegram-канале.
Губернатор также отметил, что желтый уровень угрозы для всей территории Липецкой области сохраняется.
"Выезжаю в Копцевы хутора к эвакуированным жителям", — добавил он.
Позднее Артамов объявил об отмене воздушной опасности на всей территории региона.
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ЛипецкПроисшествияЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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