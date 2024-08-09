https://ria.ru/20240809/ufa-1965099467.html

В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение

В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение - РИА Новости, 09.08.2024

В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение

Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T07:43

2024-08-09T07:43

2024-08-09T09:32

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфаоргсинтез

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УФА, 9 авг - РИА Новости. Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "В Уфе на территории ПАО "Уфаоргсинтез" на установке по производству полиэтилена произошло срабатывание защитной системы, обеспечивающей безопасность производственного процесса, которое сопровождается факельным горением", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отметили, что на место сразу же прибыли 16 огнеборцев и пять единиц техники от "РН-Пожарная безопасность". "По прибытию горения не происходило, пожарные организовали пенную подушку. Пострадавших и погибших нет. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в ГУ МЧС по региону. В соцсетях очевидцы публикуют видеокадры факельного горения, утверждая, что на предприятии произошел взрыв. В региональном управлении МЧС журналистам пояснили, что взрыва на заводе не было.

https://ria.ru/20240702/vzryv-1956815623.html

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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфаоргсинтез