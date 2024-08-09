https://ria.ru/20240809/ufa-1965099467.html
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение - РИА Новости, 09.08.2024
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение
Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:43
2024-08-09T07:43
2024-08-09T09:32
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфаоргсинтез
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
УФА, 9 авг - РИА Новости. Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "В Уфе на территории ПАО "Уфаоргсинтез" на установке по производству полиэтилена произошло срабатывание защитной системы, обеспечивающей безопасность производственного процесса, которое сопровождается факельным горением", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отметили, что на место сразу же прибыли 16 огнеборцев и пять единиц техники от "РН-Пожарная безопасность". "По прибытию горения не происходило, пожарные организовали пенную подушку. Пострадавших и погибших нет. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в ГУ МЧС по региону. В соцсетях очевидцы публикуют видеокадры факельного горения, утверждая, что на предприятии произошел взрыв. В региональном управлении МЧС журналистам пояснили, что взрыва на заводе не было.
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956815623.html
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956822360.html
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфаоргсинтез
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уфаоргсинтез
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение, никто не пострадал
УФА, 9 авг - РИА Новости. Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В Уфе на территории ПАО "Уфаоргсинтез" на установке по производству полиэтилена произошло срабатывание защитной системы, обеспечивающей безопасность производственного процесса, которое сопровождается факельным горением", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели отметили, что на место сразу же прибыли 16 огнеборцев и пять единиц техники от "РН-Пожарная безопасность".
"По прибытию горения не происходило, пожарные организовали пенную подушку. Пострадавших и погибших нет. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в ГУ МЧС по региону.
В соцсетях очевидцы публикуют видеокадры факельного горения, утверждая, что на предприятии произошел взрыв.
В региональном управлении МЧС журналистам пояснили, что взрыва на заводе не было.