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В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение - РИА Новости, 09.08.2024
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07:43 09.08.2024 (обновлено: 09:32 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ufa-1965099467.html
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение - РИА Новости, 09.08.2024
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение
Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:43
2024-08-09T09:32
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфаоргсинтез
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УФА, 9 авг - РИА Новости. Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. "В Уфе на территории ПАО "Уфаоргсинтез" на установке по производству полиэтилена произошло срабатывание защитной системы, обеспечивающей безопасность производственного процесса, которое сопровождается факельным горением", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели отметили, что на место сразу же прибыли 16 огнеборцев и пять единиц техники от "РН-Пожарная безопасность". "По прибытию горения не происходило, пожарные организовали пенную подушку. Пострадавших и погибших нет. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в ГУ МЧС по региону. В соцсетях очевидцы публикуют видеокадры факельного горения, утверждая, что на предприятии произошел взрыв. В региональном управлении МЧС журналистам пояснили, что взрыва на заводе не было.
https://ria.ru/20240702/vzryv-1956815623.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфаоргсинтез
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уфаоргсинтез
В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение

В Уфе на заводе "Уфаоргсинтез" произошло факельное горение, никто не пострадал

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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УФА, 9 авг - РИА Новости. Факельным горением сопровождалось срабатывание защитной системы на установке по производству полиэтилена на территории завода " Уфаоргсинтез", никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
"В Уфе на территории ПАО "Уфаоргсинтез" на установке по производству полиэтилена произошло срабатывание защитной системы, обеспечивающей безопасность производственного процесса, которое сопровождается факельным горением", - говорится в сообщении ведомства.
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"По прибытию горения не происходило, пожарные организовали пенную подушку. Пострадавших и погибших нет. Предприятие работает в штатном режиме", - добавили в ГУ МЧС по региону.
В соцсетях очевидцы публикуют видеокадры факельного горения, утверждая, что на предприятии произошел взрыв.
В региональном управлении МЧС журналистам пояснили, что взрыва на заводе не было.
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ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Уфаоргсинтез
 
 
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