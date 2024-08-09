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Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области
Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024
Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области
Российские военные ударили трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:41
2024-08-09T15:41
2024-08-09T16:08
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные ударили трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ в Сумской области Украины, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащем с Курской областью", — сказали в ведомстве.Удар нанесли авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.После того как разведка подтвердила уничтожение целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.Ранее сегодня Минобороны сообщало об авиа- и ракетных ударах по резервам ВСУ в Сумской области.В свою очередь, в Нацполиции Украины объявили о необходимости эвакуировать в этом регионе порядка 20 тысяч жителей десятикилометровой приграничной зоны.
https://ria.ru/20240809/pomosch-1965218402.html
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Удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы в районе Сумской области
Российский Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Сумской области, граничащем с Курской, сообщило Минобороны
2024-08-09T15:41
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
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Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области
Су-34 нанес удар авиабомбой по скоплению украинских военных в Сумской области