https://ria.ru/20240809/udar-1965222535.html

Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области

Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области - РИА Новости, 09.08.2024

Су-34 нанес удар по скоплению украинских военных в Сумской области

Российские военные ударили трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ в Сумской области Украины, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:41

2024-08-09T15:41

2024-08-09T16:08

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

безопасность

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные ударили трехтонной авиабомбой по позициям ВСУ в Сумской области Украины, сообщило Минобороны."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области, граничащем с Курской областью", — сказали в ведомстве.Удар нанесли авиабомбой ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.После того как разведка подтвердила уничтожение целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.Ранее сегодня Минобороны сообщало об авиа- и ракетных ударах по резервам ВСУ в Сумской области.В свою очередь, в Нацполиции Украины объявили о необходимости эвакуировать в этом регионе порядка 20 тысяч жителей десятикилометровой приграничной зоны.

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сумская область

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Удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы в районе Сумской области Российский Су-34 нанес удар бомбой ФАБ-3000 по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе Сумской области, граничащем с Курской, сообщило Минобороны 2024-08-09T15:41 true PT0M30S

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Варвара Скокшина

сумская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность