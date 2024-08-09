https://ria.ru/20240809/turizm-1965131646.html

В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы

В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы - РИА Новости, 09.08.2024

В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы

Решить проблему возвращения туристов с южных курортов могут дополнительные составы и вагоны, помимо этого туристам стоит бронировать билеты заранее и... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:09

2024-08-09T11:09

2024-08-09T11:09

авто

краснодарский край

анапа

москва

дмитрий горин

ржд

российский союз туриндустрии (рст)

московский комсомолец

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Решить проблему возвращения туристов с южных курортов могут дополнительные составы и вагоны, помимо этого туристам стоит бронировать билеты заранее и пользоваться листами ожидания, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Железная дорога ежегодно испытывает серьезную перегрузку в конце августа, когда отдыхающие массово возвращаются домой. Снять остроту ситуации может постановка дополнительных составов и увеличение числа вагонов", - сообщили в РСТ со ссылкой на вице-президента союза Дмитрия Горина. По его словам, отсутствие у многих туристов обратных билетов объясняется тем, что РЖД начинает их продавать позже, чем билеты "туда", в итоге люди часто рассчитывают купить их на месте. Плюс стоимость билетов формируется по принципу динамического ценообразования: в пиковый сезон, когда спрос растет, она повышается, нередко значительно, указал вице-президент РСТ. Горин отметил, что РЖД предлагает пассажирам воспользоваться новой возможностью – оставить онлайн-заявку на листе ожидания. "Это реально работает, мы это знаем по опыту. За 2-3 дня до рейса билеты обязательно появляются, так как люди по разным причинам отказывается от поездки. Правда, не все туристы знают, что лист ожидания обычно срабатывает ночью и успеть оформить его надо строго в течение двух часов. При этом билеты аннулируются по одному, соответственно, можно оставить заявку только на одного человека, а люди, как правило, ищут два-три билета", - процитировали Горина в РСТ. По его словам, при подготовке к будущему сезону РЖД, возможно, стоит пересмотреть сроки предварительной продажи билетов. "Сейчас они продаются, как правило, за 90 дней, а надо открывать продажи минимум за полгода. Например, у авиакомпаний можно приобрести билеты за 11 месяцев до рейса", - заметил эксперт РСТ. По данным союза, транспортные проблемы на южном направлении уже привели к тому, что значительная часть отдыхающих пересаживается на свои автомобили. "Например, в 2023 году общий объем прибытий туристов на своих автомобилях превысил совокупные возможности железной дороги и авиаперевозок в южном направлении. То есть 55% туристов прибыли в Краснодарский край на машинах, 45% - поездом и самолетом. В этом году автомобильный поток в Краснодарский край может достичь 60-65%", - заключили в РСТ. Ранее издание "Московский комсомолец" опубликовало материал, где собрало жалобы туристов, которые якобы не могут покинуть Анапу из-за отсутствия билетов на поезда. Кроме того, одна из туристок заявила, что единственный билет в Москву, который ей предложил сайт РЖД, стоит больше 70 тысяч рулей на одного человека, при этом маршрут с пересадкой в Ростове-на-Дону. В среду сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит информацию о повышении стоимости и отсутствии билетов на поезда до Черноморского побережья.

https://ria.ru/20240807/bilety-1964761197.html

https://ria.ru/20230916/rzhd-1896652546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, краснодарский край, анапа, москва, дмитрий горин, ржд, российский союз туриндустрии (рст), московский комсомолец