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В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы - РИА Новости, 09.08.2024
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11:09 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/turizm-1965131646.html
В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы
В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы - РИА Новости, 09.08.2024
В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы
Решить проблему возвращения туристов с южных курортов могут дополнительные составы и вагоны, помимо этого туристам стоит бронировать билеты заранее и... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:09
2024-08-09T11:09
авто
краснодарский край
анапа
москва
дмитрий горин
ржд
российский союз туриндустрии (рст)
московский комсомолец
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Решить проблему возвращения туристов с южных курортов могут дополнительные составы и вагоны, помимо этого туристам стоит бронировать билеты заранее и пользоваться листами ожидания, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Железная дорога ежегодно испытывает серьезную перегрузку в конце августа, когда отдыхающие массово возвращаются домой. Снять остроту ситуации может постановка дополнительных составов и увеличение числа вагонов", - сообщили в РСТ со ссылкой на вице-президента союза Дмитрия Горина. По его словам, отсутствие у многих туристов обратных билетов объясняется тем, что РЖД начинает их продавать позже, чем билеты "туда", в итоге люди часто рассчитывают купить их на месте. Плюс стоимость билетов формируется по принципу динамического ценообразования: в пиковый сезон, когда спрос растет, она повышается, нередко значительно, указал вице-президент РСТ. Горин отметил, что РЖД предлагает пассажирам воспользоваться новой возможностью – оставить онлайн-заявку на листе ожидания. "Это реально работает, мы это знаем по опыту. За 2-3 дня до рейса билеты обязательно появляются, так как люди по разным причинам отказывается от поездки. Правда, не все туристы знают, что лист ожидания обычно срабатывает ночью и успеть оформить его надо строго в течение двух часов. При этом билеты аннулируются по одному, соответственно, можно оставить заявку только на одного человека, а люди, как правило, ищут два-три билета", - процитировали Горина в РСТ. По его словам, при подготовке к будущему сезону РЖД, возможно, стоит пересмотреть сроки предварительной продажи билетов. "Сейчас они продаются, как правило, за 90 дней, а надо открывать продажи минимум за полгода. Например, у авиакомпаний можно приобрести билеты за 11 месяцев до рейса", - заметил эксперт РСТ. По данным союза, транспортные проблемы на южном направлении уже привели к тому, что значительная часть отдыхающих пересаживается на свои автомобили. "Например, в 2023 году общий объем прибытий туристов на своих автомобилях превысил совокупные возможности железной дороги и авиаперевозок в южном направлении. То есть 55% туристов прибыли в Краснодарский край на машинах, 45% - поездом и самолетом. В этом году автомобильный поток в Краснодарский край может достичь 60-65%", - заключили в РСТ. Ранее издание "Московский комсомолец" опубликовало материал, где собрало жалобы туристов, которые якобы не могут покинуть Анапу из-за отсутствия билетов на поезда. Кроме того, одна из туристок заявила, что единственный билет в Москву, который ей предложил сайт РЖД, стоит больше 70 тысяч рулей на одного человека, при этом маршрут с пересадкой в Ростове-на-Дону. В среду сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит информацию о повышении стоимости и отсутствии билетов на поезда до Черноморского побережья.
https://ria.ru/20240807/bilety-1964761197.html
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авто, краснодарский край, анапа, москва, дмитрий горин, ржд, российский союз туриндустрии (рст), московский комсомолец
Авто, Краснодарский край, Анапа, Москва, Дмитрий Горин, РЖД, Российский союз туриндустрии (РСТ), Московский комсомолец
В РСТ предложили решение проблемы возвращения туристов из Анапы

РСТ: решить проблему возвращения туристов из Анапы могут дополнительные составы

© РИА Новости / Виталий ТимкивАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Анапа. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Решить проблему возвращения туристов с южных курортов могут дополнительные составы и вагоны, помимо этого туристам стоит бронировать билеты заранее и пользоваться листами ожидания, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Железная дорога ежегодно испытывает серьезную перегрузку в конце августа, когда отдыхающие массово возвращаются домой. Снять остроту ситуации может постановка дополнительных составов и увеличение числа вагонов", - сообщили в РСТ со ссылкой на вице-президента союза Дмитрия Горина.
Вид на Анапу - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Прокуратура проверит сообщения о повышении цен на ж/д билеты до Черноморья
7 августа, 20:28
По его словам, отсутствие у многих туристов обратных билетов объясняется тем, что РЖД начинает их продавать позже, чем билеты "туда", в итоге люди часто рассчитывают купить их на месте. Плюс стоимость билетов формируется по принципу динамического ценообразования: в пиковый сезон, когда спрос растет, она повышается, нередко значительно, указал вице-президент РСТ.
Горин отметил, что РЖД предлагает пассажирам воспользоваться новой возможностью – оставить онлайн-заявку на листе ожидания. "Это реально работает, мы это знаем по опыту. За 2-3 дня до рейса билеты обязательно появляются, так как люди по разным причинам отказывается от поездки. Правда, не все туристы знают, что лист ожидания обычно срабатывает ночью и успеть оформить его надо строго в течение двух часов. При этом билеты аннулируются по одному, соответственно, можно оставить заявку только на одного человека, а люди, как правило, ищут два-три билета", - процитировали Горина в РСТ.
По его словам, при подготовке к будущему сезону РЖД, возможно, стоит пересмотреть сроки предварительной продажи билетов. "Сейчас они продаются, как правило, за 90 дней, а надо открывать продажи минимум за полгода. Например, у авиакомпаний можно приобрести билеты за 11 месяцев до рейса", - заметил эксперт РСТ.
По данным союза, транспортные проблемы на южном направлении уже привели к тому, что значительная часть отдыхающих пересаживается на свои автомобили. "Например, в 2023 году общий объем прибытий туристов на своих автомобилях превысил совокупные возможности железной дороги и авиаперевозок в южном направлении. То есть 55% туристов прибыли в Краснодарский край на машинах, 45% - поездом и самолетом. В этом году автомобильный поток в Краснодарский край может достичь 60-65%", - заключили в РСТ.
Ранее издание "Московский комсомолец" опубликовало материал, где собрало жалобы туристов, которые якобы не могут покинуть Анапу из-за отсутствия билетов на поезда. Кроме того, одна из туристок заявила, что единственный билет в Москву, который ей предложил сайт РЖД, стоит больше 70 тысяч рулей на одного человека, при этом маршрут с пересадкой в Ростове-на-Дону. В среду сообщалось, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит информацию о повышении стоимости и отсутствии билетов на поезда до Черноморского побережья.
Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
РЖД сделали коллекцию онлайн-билетов для турпоездов
16 сентября 2023, 02:03
 
АвтоКраснодарский крайАнапаМоскваДмитрий ГоринРЖДРоссийский союз туриндустрии (РСТ)Московский комсомолец
 
 
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