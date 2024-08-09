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Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель в секторе Газа - РИА Новости, 09.08.2024
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15:37 09.08.2024
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Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель в секторе Газа
Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель в секторе Газа - РИА Новости, 09.08.2024
Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила многоуровневый туннель длиной около трех километров на территории центральной части сектора Газа, сообщила в пятницу... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:37
2024-08-09T15:37
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила многоуровневый туннель длиной около трех километров на территории центральной части сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Инженерное подразделение Южного командования и отряд "Яхалом" (инженерные войска – ред.) исследовали и ликвидировали многоуровневый подземный тоннель длиной около трех километров, состоящий из множества ответвлений. Внутри тоннеля было обнаружено несколько комнат, оружие и средства для длительного пребывания, используемые террористами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии. В пресс-службе добавили, что бойцы 252-й дивизии на протяжении последних нескольких недель ведут поиски подземных маршрутов. В ходе операций были уничтожены сотни радикалов и десятки объектов инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в центральной части палестинского анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240807/tsahal-1964761362.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля уничтожила многоуровневый туннель в секторе Газа

Армия Израиля уничтожила многоуровневый трехкилометровый туннель в секторе Газа

© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля | Перейти в медиабанкИзраильский танк "Меркава"
Израильский танк Меркава - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ВС Израиля
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Израильский танк "Меркава". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила многоуровневый туннель длиной около трех километров на территории центральной части сектора Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии.
«
"Инженерное подразделение Южного командования и отряд "Яхалом" (инженерные войска – ред.) исследовали и ликвидировали многоуровневый подземный тоннель длиной около трех километров, состоящий из множества ответвлений. Внутри тоннеля было обнаружено несколько комнат, оружие и средства для длительного пребывания, используемые террористами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале армии.
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В пресс-службе добавили, что бойцы 252-й дивизии на протяжении последних нескольких недель ведут поиски подземных маршрутов. В ходе операций были уничтожены сотни радикалов и десятки объектов инфраструктуры палестинского движения ХАМАС в центральной части палестинского анклава.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали свыше 86 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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