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В Подмосковье до утра субботы ожидается туман - РИА Новости, 09.08.2024
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20:55 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/tuman-1965296480.html
В Подмосковье до утра субботы ожидается туман
В Подмосковье до утра субботы ожидается туман - РИА Новости, 09.08.2024
В Подмосковье до утра субботы ожидается туман
Туман с ухудшением видимости до 200-700 метров ожидается в Московской области до утра субботы, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:55
2024-08-09T20:55
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Туман с ухудшением видимости до 200-700 метров ожидается в Московской области до утра субботы, сообщило ГУ МЧС по региону. "Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 23 часов 9 августа с сохранением до 9 часов утра 10 августа местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 метров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Региональное ГУ МЧС призывает местных жителей быть внимательными при нахождении на улице.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Подмосковье до утра субботы ожидается туман

В Подмосковье до утра субботы ожидается туман с ухудшением видимости

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение во время тумана
Автомобильное движение во время тумана - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Автомобильное движение во время тумана . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Туман с ухудшением видимости до 200-700 метров ожидается в Московской области до утра субботы, сообщило ГУ МЧС по региону.
«
"Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 23 часов 9 августа с сохранением до 9 часов утра 10 августа местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Региональное ГУ МЧС призывает местных жителей быть внимательными при нахождении на улице.
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Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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