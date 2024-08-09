https://ria.ru/20240809/tuman-1965296480.html

В Подмосковье до утра субботы ожидается туман

В Подмосковье до утра субботы ожидается туман - РИА Новости, 09.08.2024

В Подмосковье до утра субботы ожидается туман

Туман с ухудшением видимости до 200-700 метров ожидается в Московской области до утра субботы, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T20:55

2024-08-09T20:55

2024-08-09T20:55

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Туман с ухудшением видимости до 200-700 метров ожидается в Московской области до утра субботы, сообщило ГУ МЧС по региону. "Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 23 часов 9 августа с сохранением до 9 часов утра 10 августа местами по Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-700 метров", - говорится в Telegram-канале ведомства. Региональное ГУ МЧС призывает местных жителей быть внимательными при нахождении на улице.

https://ria.ru/20240809/pogoda-1965135378.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр