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Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России - РИА Новости, 09.08.2024
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07:04 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html
Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России
Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России - РИА Новости, 09.08.2024
Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России
Центральный банк в одиночку не справится с инфляцией в России, поскольку набор доступных ему инструментов сейчас ограничен, а ряд отраслей экономики выведены... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T07:04
2024-08-09T07:04
экономика
россия
михаил задорнов
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Центральный банк в одиночку не справится с инфляцией в России, поскольку набор доступных ему инструментов сейчас ограничен, а ряд отраслей экономики выведены из-под влияния ключевой ставки, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Только ставкой ничего не сделаешь. Почему? Потому что Центральный банк оказался ограниченным в инструментах, которые может использовать", - сказал он на вопрос о борьбе с инфляцией в России. Задорнов отметил, что хотя обменный курс является по-прежнему плавающим, его балансирующее действие крайне искажено, как и бюджетное правило. "Таким образом, связь денежной политики и фискальной через бюджетное правило тоже существенно нарушена", - добавил экономист. В результате у регулятора остается среди инструментов управления инфляцией ключевая ставка и инструменты воздействия на банки, количественные ограничения в потребительском кредитовании, а также рост ставок резервирования по кредитам. Однако ряд отраслей в экономике из-за льготных программ и субсидий выведены из-под действия ставки. "ЦБ оказывает влияние лишь на часть рынка кредитования, а часть экономики не чувствует этого - всю разницу на себя берет бюджет. Без поддержки Минфина ЦБ успеха в борьбе с инфляцией не добьется", - заключил он. В июне годовая инфляция в России составила 8,59% после 8,3% месяцем ранее. Согласно прогнозу ЦБ, по итогам года темпы роста цен будут в диапазоне 6,5-7%, а в 2025 году – 4-4,5%.
https://ria.ru/20240530/syurprizy-1949244885.html
https://ria.ru/20240807/zadornov-1964776542.html
https://ria.ru/20240726/klyuchevaya_stavka-1962056981.html
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экономика, россия, михаил задорнов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Михаил Задорнов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России

Экономист Задорнов: ЦБ без поддержки Минфина ЦБ не справится с инфляцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Центральный банк в одиночку не справится с инфляцией в России, поскольку набор доступных ему инструментов сейчас ограничен, а ряд отраслей экономики выведены из-под влияния ключевой ставки, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Только ставкой ничего не сделаешь. Почему? Потому что Центральный банк оказался ограниченным в инструментах, которые может использовать", - сказал он на вопрос о борьбе с инфляцией в России.
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Задорнов отметил, что хотя обменный курс является по-прежнему плавающим, его балансирующее действие крайне искажено, как и бюджетное правило. "Таким образом, связь денежной политики и фискальной через бюджетное правило тоже существенно нарушена", - добавил экономист.
В результате у регулятора остается среди инструментов управления инфляцией ключевая ставка и инструменты воздействия на банки, количественные ограничения в потребительском кредитовании, а также рост ставок резервирования по кредитам.
Однако ряд отраслей в экономике из-за льготных программ и субсидий выведены из-под действия ставки.
"ЦБ оказывает влияние лишь на часть рынка кредитования, а часть экономики не чувствует этого - всю разницу на себя берет бюджет. Без поддержки Минфина ЦБ успеха в борьбе с инфляцией не добьется", - заключил он.
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