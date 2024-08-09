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В Ливии произошли вооруженные столкновения, сообщили источники - РИА Новости, 09.08.2024
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19:47 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/tripoli-1965284485.html
В Ливии произошли вооруженные столкновения, сообщили источники
В Ливии произошли вооруженные столкновения, сообщили источники - РИА Новости, 09.08.2024
В Ливии произошли вооруженные столкновения, сообщили источники
Столкновения между вооруженными группировками произошли в пятницу на востоке ливийской столицы Триполи, сообщили РИА Новости источники в ливийских органах... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T19:47
2024-08-09T19:47
в мире
триполи
ливия
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БЕНГАЗИ (Ливия), 9 авг - РИА Новости. Столкновения между вооруженными группировками произошли в пятницу на востоке ливийской столицы Триполи, сообщили РИА Новости источники в ливийских органах безопасности. "Столкновения между двумя вооруженными группировками вспыхнули в пятницу утром в Таджуре (восток Триполи - ред.). Произошла перестрелка с применением легкого и среднего вооружения", - заявили источники. Согласно источникам, столкновения уже прекратились, в районе Таджура наступило относительное спокойствие. По словам местных жителей, столкновения между формированиями продолжались несколько часов, одна из сторон захватила штаб другой. Они добавили, что в результате конфликта был нанесен некоторый ущерб собственности, автомобилям и магазинам. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
https://ria.ru/20240508/liviya-1944638390.html
https://ria.ru/20240401/liviya-1937006295.html
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в мире, триполи, ливия
В мире, Триполи, Ливия
В Ливии произошли вооруженные столкновения, сообщили источники

На востоке Триполи произошли столкновения между вооруженными группировками

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВид на Триполи
Вид на Триполи - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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БЕНГАЗИ (Ливия), 9 авг - РИА Новости. Столкновения между вооруженными группировками произошли в пятницу на востоке ливийской столицы Триполи, сообщили РИА Новости источники в ливийских органах безопасности.
"Столкновения между двумя вооруженными группировками вспыхнули в пятницу утром в Таджуре (восток Триполи - ред.). Произошла перестрелка с применением легкого и среднего вооружения", - заявили источники.
Вид города Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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8 мая, 12:41
Согласно источникам, столкновения уже прекратились, в районе Таджура наступило относительное спокойствие.
По словам местных жителей, столкновения между формированиями продолжались несколько часов, одна из сторон захватила штаб другой. Они добавили, что в результате конфликта был нанесен некоторый ущерб собственности, автомобилям и магазинам.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палаты представителей - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены.
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