https://ria.ru/20240809/trevoga-1965111936.html

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2024

В Полтавской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T09:44

2024-08-09T09:44

2024-08-09T09:44

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полтавская область

россия

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской области прозвучала в 08.59 мск. Практически в это же время тревога распространилась на Александровский район граничащей с ней Кировоградской области. Кроме того, как сообщалось ранее, тревога звучит в Сумской области более 17 часов, в Харьковской области - более 15 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240521/vzryvy-1947334772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины