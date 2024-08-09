https://ria.ru/20240809/trevoga-1965111936.html
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 09.08.2024
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T09:44
2024-08-09T09:44
2024-08-09T09:44
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской области прозвучала в 08.59 мск. Практически в это же время тревога распространилась на Александровский район граничащей с ней Кировоградской области. Кроме того, как сообщалось ранее, тревога звучит в Сумской области более 17 часов, в Харьковской области - более 15 часов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтавская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Полтавская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области Украины утром объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Полтавской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, воздушная тревога в Полтавской области прозвучала в 08.59 мск. Практически в это же время тревога распространилась на Александровский район граничащей с ней Кировоградской области. Кроме того, как сообщалось ранее, тревога звучит в Сумской области более 17 часов, в Харьковской области - более 15 часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.