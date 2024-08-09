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"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России - РИА Новости, 09.08.2024
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10:39 09.08.2024 (обновлено: 13:25 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/tramp-1965121604.html
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России - РИА Новости, 09.08.2024
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
США совершили ошибку, позволив России и Китаю объединиться, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в штате Флорида. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:39
2024-08-09T13:25
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США совершили ошибку, позволив России и Китаю объединиться, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в штате Флорида.&quot;Они позволили России и Китаю сделать невозможное — объединиться. &lt;…&gt; Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал. Теперь они стали единой силой. &lt;…&gt; Совершенно немыслимо, что они позволили этому случиться&quot;, — указал он.В конце июля глава МИД КНР Ван И заявлял, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы. По его словам, Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост главы государства. От демократов в выборах планирует участвовать действующий вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, ван и (политик), камала харрис, политика
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Ван И (политик), Камала Харрис, Политика
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России

Трамп: США совершили ошибку, допустив сближение России и Китая

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США совершили ошибку, позволив России и Китаю объединиться, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в штате Флорида.
«

"Они позволили России и Китаю сделать невозможное — объединиться. <…> Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал. Теперь они стали единой силой. <…> Совершенно немыслимо, что они позволили этому случиться", — указал он.

В конце июля глава МИД КНР Ван И заявлял, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы. По его словам, Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост главы государства. От демократов в выборах планирует участвовать действующий вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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