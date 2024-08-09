https://ria.ru/20240809/tramp-1965121604.html

"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России

"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России - РИА Новости, 09.08.2024

"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России

США совершили ошибку, позволив России и Китаю объединиться, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в штате Флорида. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:39

2024-08-09T10:39

2024-08-09T13:25

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ван и (политик)

камала харрис

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. США совершили ошибку, позволив России и Китаю объединиться, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в штате Флорида."Они позволили России и Китаю сделать невозможное — объединиться. <…> Это началось при Обаме, а потом продолжилось при Байдене, который вообще не осознавал, что делал. Теперь они стали единой силой. <…> Совершенно немыслимо, что они позволили этому случиться", — указал он.В конце июля глава МИД КНР Ван И заявлял, что отношения Москвы и Пекина стабильные, в них наблюдаются взаимодоверие и широкие перспективы. По его словам, Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы поддерживать друг друга в обеспечении своих основных интересов.Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Республиканская партия официально выдвинула Трампа на пост главы государства. От демократов в выборах планирует участвовать действующий вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.

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в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, ван и (политик), камала харрис, политика