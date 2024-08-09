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СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 09.08.2024
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10:25 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/tramp-1965120023.html
СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 09.08.2024
СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа
Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа десятки раз приходил тренироваться в тир,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:25
2024-08-09T10:25
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа десятки раз приходил тренироваться в тир, сообщает телеканал ABC. "Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа посещал тир в течение года, предшествовавшего нападению, в том числе по праздникам", - передает телеканал со ссылкой на данные, полученные сенатором Чаком Грассли. Отмечается, что подозреваемый Томас Мэтью Крукс вступил в спортивный клуб Clairton в штате Пенсильвания 10 августа 2023 года и с тех пор посещал его 43 раза. В частности, он приезжал туда на Рождество, День святого Валентина и Хэллоуин. На предвыборном выступлении кандидата в президенты от республиканцев Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240802/pokushenie-1963784160.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Покушение на Дональда Трампа
СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

ABC: подозреваемый в покушении на Трампа десятки раз посещал тир

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа десятки раз приходил тренироваться в тир, сообщает телеканал ABC.
"Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа посещал тир в течение года, предшествовавшего нападению, в том числе по праздникам", - передает телеканал со ссылкой на данные, полученные сенатором Чаком Грассли.
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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Отмечается, что подозреваемый Томас Мэтью Крукс вступил в спортивный клуб Clairton в штате Пенсильвания 10 августа 2023 года и с тех пор посещал его 43 раза. В частности, он приезжал туда на Рождество, День святого Валентина и Хэллоуин.
На предвыборном выступлении кандидата в президенты от республиканцев Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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14 июля, 17:44
 
В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРПокушение на Дональда Трампа
 
 
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