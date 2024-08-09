https://ria.ru/20240809/tramp-1965120023.html

СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа - РИА Новости, 09.08.2024

СМИ сообщили новые подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа десятки раз приходил тренироваться в тир,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:25

2024-08-09T10:25

2024-08-09T10:25

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фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 9 авг - РИА Новости. Подозреваемый в совершении покушения на экс-президента США и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа десятки раз приходил тренироваться в тир, сообщает телеканал ABC. "Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа посещал тир в течение года, предшествовавшего нападению, в том числе по праздникам", - передает телеканал со ссылкой на данные, полученные сенатором Чаком Грассли. Отмечается, что подозреваемый Томас Мэтью Крукс вступил в спортивный клуб Clairton в штате Пенсильвания 10 августа 2023 года и с тех пор посещал его 43 раза. В частности, он приезжал туда на Рождество, День святого Валентина и Хэллоуин. На предвыборном выступлении кандидата в президенты от республиканцев Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240802/pokushenie-1963784160.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html

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пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа