https://ria.ru/20240809/tovarooborot-1965123774.html

Товарооборот между Беларусью и Смоленской областью вырос на 32%

Товарооборот между Беларусью и Смоленской областью вырос на 32% - РИА Новости, 09.08.2024

Товарооборот между Беларусью и Смоленской областью вырос на 32%

За три года товарооборот между Республикой Беларусь и Смоленской областью увеличился на 32%, составив в 2023 году 3,17 миллиарда долларов, сообщил губернатор... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:51

2024-08-09T10:51

2024-08-09T10:51

смоленская область

белоруссия

василий анохин

товарооборот

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За три года товарооборот между Республикой Беларусь и Смоленской областью увеличился на 32%, составив в 2023 году 3,17 миллиарда долларов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что за прошедшие полгода экспорт смоленских товаров в Белоруссию вырос на 2% и составил почти 270 миллионов долларов. "Самые разные направления сотрудничества нашей области с белорусскими регионами и совместные шаги по его дальнейшему развитию обсудили на рабочей встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Александром Николаевичем Рогожником. Широкие перспективы имеются в сфере промышленной кооперации. Прорабатываются варианты реализации совместных инвестиционных проектов", - пишет Анохин. Он подчеркнул, что также были рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере строительства, включая дорожное, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Кроме того, отмечен обоюдный интерес сторон к активизации взаимодействия в сферах сельскохозяйственного машиностроения и льноводства. Так, речь идет о создании совместного селекционно-семеноводческого центра конкурентоспособных сортов лубяных культур, в частности, льна-долгунца. "Сошлись во мнении о необходимости наладить более тесное взаимодействие между ветеринарными службами в части обмена информацией о возникновении карантинных заболеваний животных на территории Беларуси и нашей области. В рамках развития международного сотрудничества обсудили инициативу по организации трансграничных туристских маршрутов, связанных с формированием государственности на древнеславянских землях", - отметил Анохин в заключении.

https://ria.ru/20240808/investitsii-1964915766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, василий анохин, товарооборот