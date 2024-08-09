https://ria.ru/20240809/tokio-1965101832.html
У посольства России в Токио проходят акции протеста
У посольства России в Токио проходят акции протеста - РИА Новости, 09.08.2024
У посольства России в Токио проходят акции протеста
Ультраправые организации Японии проводят акции протеста у посольства России в Токио в годовщину вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T08:08
2024-08-09T08:08
2024-08-09T12:32
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Ультраправые организации Японии проводят акции протеста у посольства России в Токио в годовщину вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года, передает корреспондент РИА Новости с места событий. При выходе из ближайшей к посольству станции метро заметно скопление полиции. Полицейские автобусы стоят вдоль проезжей части, а сотрудники - у перекрестков и не допускают микроавтобусы ультраправых организаций на поворот в сторону российской дипмиссии. Они проезжают по соседним улицам и выкрикивают лозунги в мегафон. Если уровень громкости превышает нормы, автотранспорт останавливают. На глазах корреспондента РИА Новости за излишнюю громкость был остановлен такой микроавтобус. Его водитель постарался в мегафон выкрикнуть свое неудовольствие тем, что "с чего это одно-единственное посольство так охраняют", но этот демарш был быстро пресечен. На ближайшую к посольству улицу протестующих с транспарантами допускают только по трое и в плотном кольце полиции во избежание провокаций с их стороны и в соотношении примерно 1 к 5. Им разрешают встать на противоположной стороне от посольства и без мегафонов высказать претензии или зачитать петицию. К самому посольству допускают только одного человека передать петицию. Так, три человека были отконвоированы отрядом полиции на противоположную от дипмиссии сторону дороги, где они по бумажке зачитали свои требования, после чего один из них опять же в плотном кольце полиции проследовал к посольству и передал петицию. Японские ультраправые организации, как правило, приурочивают свои выступления к так называемому Дню северных территорий, как в Японии называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, 7 февраля и, годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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Акции протеста в районе российского посольства в Токио
Ультраправые японские организации провели акции протеста в районе российского посольства в Токио - сегодня годовщина вступления СССР в войну (9 августа 1945) против Японии
2024-08-09T08:08
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PT0M44S
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, япония, ссср, россия
В мире, Япония, СССР, Россия
У посольства России в Токио проходят акции протеста
В Токио ультраправые организации проводят акции протеста у посольства России
ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Ультраправые организации Японии проводят акции протеста у посольства России в Токио в годовщину вступления СССР в войну против Японии 9 августа 1945 года, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
При выходе из ближайшей к посольству станции метро заметно скопление полиции. Полицейские автобусы стоят вдоль проезжей части, а сотрудники - у перекрестков и не допускают микроавтобусы ультраправых организаций на поворот в сторону российской дипмиссии. Они проезжают по соседним улицам и выкрикивают лозунги в мегафон.
Если уровень громкости превышает нормы, автотранспорт останавливают. На глазах корреспондента РИА Новости за излишнюю громкость был остановлен такой микроавтобус. Его водитель постарался в мегафон выкрикнуть свое неудовольствие тем, что "с чего это одно-единственное посольство так охраняют", но этот демарш был быстро пресечен.
На ближайшую к посольству улицу протестующих с транспарантами допускают только по трое и в плотном кольце полиции во избежание провокаций с их стороны и в соотношении примерно 1 к 5. Им разрешают встать на противоположной стороне от посольства и без мегафонов высказать претензии или зачитать петицию. К самому посольству допускают только одного человека передать петицию.
Так, три человека были отконвоированы отрядом полиции на противоположную от дипмиссии сторону дороги, где они по бумажке зачитали свои требования, после чего один из них опять же в плотном кольце полиции проследовал к посольству и передал петицию.
Японские ультраправые организации, как правило, приурочивают свои выступления к так называемому Дню северных территорий, как в Японии называют Кунашир
, Итуруп
, Шикотан
и Хабомаи
, 7 февраля и, годовщине вступления СССР в войну против Японии 9 августа.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва
соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США
, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы
под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.