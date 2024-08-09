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В депприроды рассказали о реабилитации спасенного в Москве тигренка
В депприроды рассказали о реабилитации спасенного в Москве тигренка - РИА Новости, 09.08.2024
В депприроды рассказали о реабилитации спасенного в Москве тигренка
Состояние спасенного в Москве тигренка улучшилось, ему назначена мясная диета, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:58
2024-08-09T11:58
2024-08-09T11:58
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Состояние спасенного в Москве тигренка улучшилось, ему назначена мясная диета, сообщает столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в своем Telegram-канале. Ранее в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Его изъяли и передали в центр реабилитации диких животных. По факту перевозки дикого животного МВД начало проверку. "У подопечного тигренка все хорошо. Шерхану обеспечена мясная диета, максимально подходящая для молодого тигра. Состояние животного стало значительно лучше", - говорится в сообщении. Отмечается, что, как и положено малышам, большую часть дня тигренок проводит на прогулках и в подвижных играх, которые чередуются с продолжительным сном.
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Тигренок, которого незаконно содержали и перевозили по Москве
В Москве нашли тигренка, которого незаконно содержали и перевозили по городу, подрастающего хищника передадут в столичный центр реабилитации диких животных, сообщила прокуратура.
2024-08-09T11:58
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Хорошие новости, Общество, Москва, Хорошие новости
В депприроды рассказали о реабилитации спасенного в Москве тигренка
Депприроды: у спасенного в Москве тигренка все хорошо, ему значительно лучше