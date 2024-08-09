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Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну
Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну - РИА Новости, 09.08.2024
Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы, заявил сын политика Саджиб Вазед, проживающий в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:25
2024-08-09T06:25
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы, заявил сын политика Саджиб Вазед, проживающий в США, газете Times of India.В четверг нобелевский лауреат Мухаммад Юнус принял присягу в качестве временного главы правительства Бангладеш."В настоящее время она находится в Индии. Она вернется в Бангладеш, когда переходное правительство решит провести выборы в стране", - приводит слова Вазеда газета Times of India.Сын экс-премьера выразил благодарность премьеру Индии Нарендре Моди "за спасение жизни" его матери.Ранее Вазед сообщил агентству Блумберг, что его мать не собирается возвращаться в Бангладеш и не хочет, чтобы другие члены ее семьи возвращались на родину.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html
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в мире, бангладеш, индия, шейх хасина, нарендра моди, беспорядки в бангладеш, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Индия, Шейх Хасина, Нарендра Моди, Беспорядки в Бангладеш, Дакка (город)
Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну
Сын: экс-премьер Бангладеш вернется в страну, когда объявят выборы