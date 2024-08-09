https://ria.ru/20240809/syn-1965095234.html

Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну

Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну - РИА Новости, 09.08.2024

Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну

Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы, заявил сын политика Саджиб Вазед, проживающий в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T06:25

2024-08-09T06:25

2024-08-09T06:40

в мире

бангладеш

индия

шейх хасина

нарендра моди

беспорядки в бангладеш

дакка (город)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы, заявил сын политика Саджиб Вазед, проживающий в США, газете Times of India.В четверг нобелевский лауреат Мухаммад Юнус принял присягу в качестве временного главы правительства Бангладеш."В настоящее время она находится в Индии. Она вернется в Бангладеш, когда переходное правительство решит провести выборы в стране", - приводит слова Вазеда газета Times of India.Сын экс-премьера выразил благодарность премьеру Индии Нарендре Моди "за спасение жизни" его матери.Ранее Вазед сообщил агентству Блумберг, что его мать не собирается возвращаться в Бангладеш и не хочет, чтобы другие члены ее семьи возвращались на родину.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.

https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html

https://ria.ru/20240807/bangladesh-1964592717.html

бангладеш

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в мире, бангладеш, индия, шейх хасина, нарендра моди, беспорядки в бангладеш, дакка (город)