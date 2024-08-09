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Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну - РИА Новости, 09.08.2024
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06:25 09.08.2024 (обновлено: 06:40 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/syn-1965095234.html
Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну
Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну - РИА Новости, 09.08.2024
Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну
Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы, заявил сын политика Саджиб Вазед, проживающий в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T06:25
2024-08-09T06:40
в мире
бангладеш
индия
шейх хасина
нарендра моди
беспорядки в бангладеш
дакка (город)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы, заявил сын политика Саджиб Вазед, проживающий в США, газете Times of India.В четверг нобелевский лауреат Мухаммад Юнус принял присягу в качестве временного главы правительства Бангладеш."В настоящее время она находится в Индии. Она вернется в Бангладеш, когда переходное правительство решит провести выборы в стране", - приводит слова Вазеда газета Times of India.Сын экс-премьера выразил благодарность премьеру Индии Нарендре Моди "за спасение жизни" его матери.Ранее Вазед сообщил агентству Блумберг, что его мать не собирается возвращаться в Бангладеш и не хочет, чтобы другие члены ее семьи возвращались на родину.Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.
https://ria.ru/20240808/bangladesh-1964900242.html
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в мире, бангладеш, индия, шейх хасина, нарендра моди, беспорядки в бангладеш, дакка (город)
В мире, Бангладеш, Индия, Шейх Хасина, Нарендра Моди, Беспорядки в Бангладеш, Дакка (город)
Сын экс-премьера Бангладеш рассказал, когда она вернется в страну

Сын: экс-премьер Бангладеш вернется в страну, когда объявят выборы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШейх Хасина
Шейх Хасина - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шейх Хасина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Экс-премьер Бангладеш Шейх Хасина находится в Индии и вернется, когда переходное правительство объявит выборы, заявил сын политика Саджиб Вазед, проживающий в США, газете Times of India.
В четверг нобелевский лауреат Мухаммад Юнус принял присягу в качестве временного главы правительства Бангладеш.
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус общается с представителями СМИ в аэропорту после прибытия в Дакку. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус вернулся в Дакку
Вчера, 12:52
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"В настоящее время она находится в Индии. Она вернется в Бангладеш, когда переходное правительство решит провести выборы в стране", - приводит слова Вазеда газета Times of India.
Сын экс-премьера выразил благодарность премьеру Индии Нарендре Моди "за спасение жизни" его матери.
Ранее Вазед сообщил агентству Блумберг, что его мать не собирается возвращаться в Бангладеш и не хочет, чтобы другие члены ее семьи возвращались на родину.
Протесты и демонстрации начались в Дакке и по всей стране после объявления о многодневной "акции несотрудничества" с властями, которую 4 августа начала организация "Студенческое движение против дискриминации". Столкновения студентов, стоящих на антиправительственных позициях, полиции и сторонников правительства переросли в беспорядки. В понедельник бывшая премьер Бангладеш Шейх Хасина и ее сестра на фоне беспорядков покинули официальную резиденцию в Дакке и отправились в более безопасное место. Телеканал News18 сообщал, что Хасина ушла в отставку и улетела в индийский город Агартала.
Протестующие в Дакке - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Студенты два дня подряд регулируют движение в столице Бангладеш, пишут СМИ
7 августа, 11:27
 
В миреБангладешИндияШейх ХасинаНарендра МодиБеспорядки в БангладешДакка (город)
 
 
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