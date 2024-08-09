В Курской области временно сделали бесплатной мобильную связь
В Курской области временно сделали бесплатными мобильную связь и интернет
Смартфон в руке девушки. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщило Минцифры РФ.
"С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - говорится в сообщении. Речь идет о районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.
В Минцифры пояснили, что можно бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными. "Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - добавили в министерстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.