https://ria.ru/20240809/svyaz-1965121029.html

В Курской области временно сделали бесплатной мобильную связь

В Курской области временно сделали бесплатной мобильную связь - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области временно сделали бесплатной мобильную связь

Связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:36

2024-08-09T10:36

2024-08-09T12:53

курская область

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Связь и мобильный интернет в Курской области будут доступны бесплатно до окончания режима чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщило Минцифры РФ."С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в 8 районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе", - говорится в сообщении. Речь идет о районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском.В Минцифры пояснили, что можно бесплатно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными. "Подробности предоставления этих услуг вы можете узнать у своего оператора", - добавили в министерстве.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05:30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965151470.html

https://ria.ru/20240809/naemniki-1965115587.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, происшествия