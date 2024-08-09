"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР
МО: "Центр" за неделю освободил 3 села в ДНР, уничтожили до 2520 солдат ВСУ
Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Освобожденные села Веселое, Тимофеевка и Новоселовка Первая в ДНР
Освобожденные села Веселое, Тимофеевка и Новоселовка Первая в ДНР
Также бойцы поразили формированиям танковой, пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Кроме того, военные "Центра" отразили 22 контратаки подразделений противника.
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За неделю на этом направлении ВСУ потеряли:
- до 2520 военнослужащих;
- два танка;
- Семнадцать боевых бронированных машин, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевую машина пехоты Marder производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США;
- 27 автомобилей;
- 24 орудия полевой артиллерии;
- три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
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