https://ria.ru/20240809/svo-1965233294.html

"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР

"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР - РИА Новости, 09.08.2024

"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:15

2024-08-09T16:15

2024-08-09T17:41

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Также бойцы поразили формированиям танковой, пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Кроме того, военные "Центра" отразили 22 контратаки подразделений противника.За неделю на этом направлении ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, в мире, вооруженные силы рф