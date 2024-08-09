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"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 09.08.2024 (обновлено: 17:41 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/svo-1965233294.html
"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР
"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:15
2024-08-09T17:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
в мире
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Также бойцы поразили формированиям танковой, пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Кроме того, военные "Центра" отразили 22 контратаки подразделений противника.За неделю на этом направлении ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240809/plen-1965233184.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Вооруженные силы РФ
"Центр" за неделю освободил Тимофеевку, Новоселовку Первую и Веселое в ДНР

МО: "Центр" за неделю освободил 3 села в ДНР, уничтожили до 2520 солдат ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Освобожденные села Веселое, Тимофеевка и Новоселовка Первая в ДНР
Освобожденные села Веселое, Тимофеевка и Новоселовка Первая в ДНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Освобожденные села Веселое, Тимофеевка и Новоселовка Первая в ДНР
Также бойцы поразили формированиям танковой, пяти механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Кроме того, военные "Центра" отразили 22 контратаки подразделений противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
За неделю на этом направлении ВСУ потеряли:
  • до 2520 военнослужащих;
  • два танка;
  • Семнадцать боевых бронированных машин, из них две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевую машина пехоты Marder производства ФРГ и пять бронетранспортеров М113 производства США;
  • 27 автомобилей;
  • 24 орудия полевой артиллерии;
  • три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
За неделю 55 украинских военных сдались в плен
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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