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Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 550 солдат ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 550 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

Группировка "Днепр" за неделю уничтожила до 550 солдат ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожили десант Кинбурнской косе, общие потери ВСУ РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:11

2024-08-09T16:11

2024-08-09T16:13

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, уничтожили десант Кинбурнской косе, общие потери ВСУ составили до 550 военных, 20 орудий, четыре станции РЭБ, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны. Пресечена попытка высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Кинбурнскую косу. В результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" десант уничтожен. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 550-ти военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155 мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф