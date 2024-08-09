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Минобороны рассказало о потерях ВСУ за время боев в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за время боев в Курской области - РИА Новости, 09.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за время боев в Курской области

ВСУ за все время боев в Курской области потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:09

2024-08-09T16:09

2024-08-09T16:21

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ за все время боев в Курской области потеряли до 945 военных и 102 единицы бронетехники, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Всего за время боевых действий на данном направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, в том числе 12 танков, 17 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 67 боевых бронированных машин, а также 12 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса "Бук М1" и три орудия полевой артиллерии", - отмечает Минобороны РФ.

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курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф