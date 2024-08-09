https://ria.ru/20240809/svo-1965138286.html

В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ

В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024

В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ

Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T11:41

2024-08-09T11:41

2024-08-09T12:58

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники", - говорится в сообщении.В частности, украинские войска потеряли четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab и 152-миллиметровое орудие Д-20.

https://ria.ru/20240809/reydy-1965138086.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, россия