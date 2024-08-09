Рейтинг@Mail.ru
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 09.08.2024 (обновлено: 12:58 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/svo-1965138286.html
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ
Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:41
2024-08-09T12:58
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_0:0:3387:1905_1920x0_80_0_0_233e302e3c6ffa735675c2b3824684ca.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники", - говорится в сообщении.В частности, украинские войска потеряли четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab и 152-миллиметровое орудие Д-20.
https://ria.ru/20240809/reydy-1965138086.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469563_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_7c9832552be02a481b3bbe2718995776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ

МО: в Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ и 27 единиц техники

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники", - говорится в сообщении.
В частности, украинские войска потеряли четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab и 152-миллиметровое орудие Д-20.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Минобороны рассказало о предотвращении рейдов ВСУ в Курской области
11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала