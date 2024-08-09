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В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ - РИА Новости, 09.08.2024
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ
Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:41
2024-08-09T11:41
2024-08-09T12:58
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники", - говорится в сообщении.В частности, украинские войска потеряли четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab и 152-миллиметровое орудие Д-20.
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курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ
МО: в Курской области за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ и 27 единиц техники
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Потери среди формирований ВСУ, которые пытались проникнуть на территорию РФ в Курской области, составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники", - говорится в сообщении.
В частности, украинские войска потеряли четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab и 152-миллиметровое орудие Д-20.