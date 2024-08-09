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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 09.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прогремели в пятницу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T12:30
2024-08-09T12:30
2024-08-09T12:30
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 12.18 мск в Сумской области звучит более 20 часов. "В Сумах прозвучали взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы