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Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки - РИА Новости, 09.08.2024
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03:13 09.08.2024 (обновлено: 03:18 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/sudzuki-1965085515.html
Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки
Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки - РИА Новости, 09.08.2024
Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки
Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T03:13
2024-08-09T03:18
в мире
сша
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
америка
мунэо судзуки
g7
вторая мировая война (1939-1945)
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки."В прошлом году в Хиросиме проходил саммит G7. Тогда президент Байден должен был сказать, что то, что США применили ядерное оружие, которое недопустимо использовать, было ошибкой, и он должен был от всего сердца извиниться перед японским народом. Хотя бы одно слово об этом. Америка, сбросившая атомные бомбы, до сих пор ни разу не извинилась! Она должна извинится. Я испытываю гнев по этому поводу. Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать на саммите. Премьер Кисида ничего для этого не сделал. Все идет так, как хочет Америка", - сказал депутат.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
https://ria.ru/20240603/nagasaki-1950265165.html
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хиросима (префектура)
нагасаки (город)
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в мире, сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), америка, мунэо судзуки, g7, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, США, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), Америка, Мунэо Судзуки, G7, Вторая мировая война (1939-1945)
Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки

Судзуки: США должны извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки

© РИА Новости / Из личного архива востоковеда Всеволода Овчинникова | Перейти в медиабанкМост в городе Хиросиме после ядерной бомбардировки. Фотография снята в августе 1945 года
Мост в городе Хиросиме после ядерной бомбардировки. Фотография снята в августе 1945 года - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Из личного архива востоковеда Всеволода Овчинникова
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Мост в городе Хиросиме после ядерной бомбардировки. Фотография снята в августе 1945 года. Архивное фото
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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
«
"В прошлом году в Хиросиме проходил саммит G7. Тогда президент Байден должен был сказать, что то, что США применили ядерное оружие, которое недопустимо использовать, было ошибкой, и он должен был от всего сердца извиниться перед японским народом. Хотя бы одно слово об этом. Америка, сбросившая атомные бомбы, до сих пор ни разу не извинилась! Она должна извинится. Я испытываю гнев по этому поводу. Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать на саммите. Премьер Кисида ничего для этого не сделал. Все идет так, как хочет Америка", - сказал депутат.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".
Облако от атомного взрыва над Нагасаки, Япония. 9 августа 1945 - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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3 июня, 19:04
 
В миреСШАХиросима (префектура)Нагасаки (город)АмерикаМунэо СудзукиG7Вторая мировая война (1939-1945)
 
 
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