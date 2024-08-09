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Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки

Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки - РИА Новости, 09.08.2024

Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки

Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T03:13

2024-08-09T03:13

2024-08-09T03:18

в мире

сша

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

америка

мунэо судзуки

g7

вторая мировая война (1939-1945)

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ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки."В прошлом году в Хиросиме проходил саммит G7. Тогда президент Байден должен был сказать, что то, что США применили ядерное оружие, которое недопустимо использовать, было ошибкой, и он должен был от всего сердца извиниться перед японским народом. Хотя бы одно слово об этом. Америка, сбросившая атомные бомбы, до сих пор ни разу не извинилась! Она должна извинится. Я испытываю гнев по этому поводу. Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать на саммите. Премьер Кисида ничего для этого не сделал. Все идет так, как хочет Америка", - сказал депутат.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".

https://ria.ru/20240603/nagasaki-1950265165.html

сша

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

америка

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в мире, сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), америка, мунэо судзуки, g7, вторая мировая война (1939-1945)