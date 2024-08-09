Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки
Судзуки: США должны извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки
© РИА Новости / Из личного архива востоковеда Всеволода Овчинникова | Перейти в медиабанкМост в городе Хиросиме после ядерной бомбардировки. Фотография снята в августе 1945 года
Мост в городе Хиросиме после ядерной бомбардировки. Фотография снята в августе 1945 года. Архивное фото
ТОКИО, 9 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Америка должна извиниться перед японским народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, заявил РИА Новости депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
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"В прошлом году в Хиросиме проходил саммит G7. Тогда президент Байден должен был сказать, что то, что США применили ядерное оружие, которое недопустимо использовать, было ошибкой, и он должен был от всего сердца извиниться перед японским народом. Хотя бы одно слово об этом. Америка, сбросившая атомные бомбы, до сих пор ни разу не извинилась! Она должна извинится. Я испытываю гнев по этому поводу. Так как ни разу не было таких извинений, я считаю, что нужно было заставить их это сказать на саммите. Премьер Кисида ничего для этого не сделал. Все идет так, как хочет Америка", - сказал депутат.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемонии мира".