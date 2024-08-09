Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в приграничье Курской области
Экипажи Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по ВСУ в Курской области
Штурмовик Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.
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"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Работаем на Курском направлении. Это очередная киевская медийная провокация, которая не увенчается успехом", — убежден летчик Су-25 Дмитрий. Он рассказал, что враг потерял большое количество личного состава и несет большие потери броне- и автотехники.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены, добавили в оборонном ведомстве.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.