https://ria.ru/20240809/strelba-1965259929.html
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину - РИА Новости, 09.08.2024
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину
Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:50
2024-08-09T17:50
2024-08-09T23:27
происшествия
малгобекский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его, сообщило региональное МВД. "В 11.18 мск в пятницу в селении Сагопши на территории автомойки неизвестный, передвигавшийся на автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в автомашину "Лада Гранта", ранив находившегося в ней местного жителя 1990 года рождения", - говорится в сообщении. Мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Отмечается, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию нападавшего.Региональное управление СК сообщило, что нападавший произвел не менее трех выстрелов, а пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240807/primore-1964576213.html
https://ria.ru/20240808/dtp-1965035758.html
малгобекский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, малгобекский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Малгобекский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину на автомойке
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его, сообщило региональное МВД.
"В 11.18 мск в пятницу в селении Сагопши на территории автомойки неизвестный, передвигавшийся на автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в автомашину "Лада Гранта", ранив находившегося в ней местного жителя 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
Мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.
Отмечается, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию нападавшего.
Региональное управление СК
сообщило, что нападавший произвел не менее трех выстрелов, а пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ
, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.