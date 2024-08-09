https://ria.ru/20240809/strelba-1965259929.html

В Ингушетии неизвестный обстрелял машину

В Ингушетии неизвестный обстрелял машину - РИА Новости, 09.08.2024

В Ингушетии неизвестный обстрелял машину

Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его,... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T17:50

2024-08-09T17:50

2024-08-09T23:27

происшествия

малгобекский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его, сообщило региональное МВД. "В 11.18 мск в пятницу в селении Сагопши на территории автомойки неизвестный, передвигавшийся на автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в автомашину "Лада Гранта", ранив находившегося в ней местного жителя 1990 года рождения", - говорится в сообщении. Мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Отмечается, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию нападавшего.Региональное управление СК сообщило, что нападавший произвел не менее трех выстрелов, а пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240807/primore-1964576213.html

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малгобекский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, малгобекский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)