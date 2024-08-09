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В Ингушетии неизвестный обстрелял машину - РИА Новости, 09.08.2024
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17:50 09.08.2024 (обновлено: 23:27 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/strelba-1965259929.html
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину - РИА Новости, 09.08.2024
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину
Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его,... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T17:50
2024-08-09T23:27
происшествия
малгобекский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его, сообщило региональное МВД. "В 11.18 мск в пятницу в селении Сагопши на территории автомойки неизвестный, передвигавшийся на автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в автомашину "Лада Гранта", ранив находившегося в ней местного жителя 1990 года рождения", - говорится в сообщении. Мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Отмечается, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию нападавшего.Региональное управление СК сообщило, что нападавший произвел не менее трех выстрелов, а пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240807/primore-1964576213.html
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малгобекский район
россия
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происшествия, малгобекский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Малгобекский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии неизвестный обстрелял машину

В Ингушетии неизвестный обстрелял машину на автомойке

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Сотрудники полиции в Ингушетии разыскивают неизвестного, который на автомойке в Малгобекском районе республики обстрелял машину местного жителя, ранив его, сообщило региональное МВД.
"В 11.18 мск в пятницу в селении Сагопши на территории автомойки неизвестный, передвигавшийся на автомобиле, несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в автомашину "Лада Гранта", ранив находившегося в ней местного жителя 1990 года рождения", - говорится в сообщении.
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Мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в больницу.
Отмечается, что полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию нападавшего.
Региональное управление СК сообщило, что нападавший произвел не менее трех выстрелов, а пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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ПроисшествияМалгобекский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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