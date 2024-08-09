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СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия - РИА Новости, 09.08.2024
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23:25 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ssha-1965312226.html
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия - РИА Новости, 09.08.2024
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия
США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки американского оружия и военной техники, выделив эти средства из ранее согласованного пакета... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T23:25
2024-08-09T23:25
в мире
израиль
сша
иран
исмаил хания
джо байден
хасан насралла
хезболла
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки американского оружия и военной техники, выделив эти средства из ранее согласованного пакета дополнительной военной помощи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. В апреле 2024 года конгресс США проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи. "США намерены предоставить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия и военной техники, выделив эти деньги спустя несколько месяцев после того, как они были отведены конгрессом", - говорится в сообщении. Как сообщил источник телеканалу, госдепартамент уведомил законодателей в четверг вечером, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить Израилю "миллиарды долларов" военного финансирования в связи с подготовкой Израиля к возможной атаке со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболлах". Добавляется, что Израиль может использовать эти деньги для закупки современных систем вооружения и другого оборудования у США в рамках программы иностранного военного финансирования США. По данным источников, Израиль не получит оружие американского производства на сумму 3,5 миллиардов долларов немедленно, но сможет закупить системы, которые сейчас строятся и, скорее всего, не будут поставлены в течение нескольких лет. Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей. В прошлое воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.
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в мире, израиль, сша, иран, исмаил хания, джо байден, хасан насралла, хезболла, хамас
В мире, Израиль, США, Иран, Исмаил Хания, Джо Байден, Хасан Насралла, Хезболла, ХАМАС
СМИ: США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки оружия

CNN: США выделят Израилю $3,5 млрд на закупку американского оружия и техники

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. США предоставят Израилю 3,5 миллиарда долларов для закупки американского оружия и военной техники, выделив эти средства из ранее согласованного пакета дополнительной военной помощи, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
В апреле 2024 года конгресс США проголосовал за выделение Израилю свыше 20 миллиардов долларов дополнительной военной помощи.
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"США намерены предоставить Израилю 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия и военной техники, выделив эти деньги спустя несколько месяцев после того, как они были отведены конгрессом", - говорится в сообщении.
Как сообщил источник телеканалу, госдепартамент уведомил законодателей в четверг вечером, что администрация президента США Джо Байдена намерена выделить Израилю "миллиарды долларов" военного финансирования в связи с подготовкой Израиля к возможной атаке со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболлах". Добавляется, что Израиль может использовать эти деньги для закупки современных систем вооружения и другого оборудования у США в рамках программы иностранного военного финансирования США.
По данным источников, Израиль не получит оружие американского производства на сумму 3,5 миллиардов долларов немедленно, но сможет закупить системы, которые сейчас строятся и, скорее всего, не будут поставлены в течение нескольких лет.
Ранее лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насралла заявлял, что ливанское движение сопротивления переходит на новый уровень борьбы с Израилем после удара по южному пригороду Бейрута, в результате которого погиб высокопоставленный командир движения Фуад Шукр. Палестинское движение ХАМАС сообщало о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Израильтяне не комментируют обвинения в причастности к гибели Хании, но взяли ответственность за покушение на Шукра, который, по их данным, стоял за обстрелом Голанских высот, где погибли 12 друзских детей.
В прошлое воскресенье телеканал NBC News со ссылкой на неназванного израильского чиновника сообщил, что еврейское государство готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра.
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В миреИзраильСШАИранИсмаил ХанияДжо БайденХасан НасраллаХезболлаХАМАС
 
 
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