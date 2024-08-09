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Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США

Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США - РИА Новости, 09.08.2024

Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США

США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы", РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T01:53

2024-08-09T01:53

2024-08-09T01:53

в мире

сша

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы", заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Стороны не готовы к тому, чтобы подписать соглашение (в следующий) четверг. Впереди по-прежнему ожидает значительный объем работы", - сказал представитель Белого дома. Он выразил уверенность, что подготовка к возобновлению переговоров о прекращении конфликта в Газе начнется в самое ближайшее время. "Я думаю, что с высокой долей вероятности мы начнем подготовительную работу к возобновлению переговоров уже в очень скором времени", - указал американский чиновник.

https://ria.ru/20240611/gaza-1952181593.html

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в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году