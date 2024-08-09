Рейтинг@Mail.ru
Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США - РИА Новости, 09.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 09.08.2024
https://ria.ru/20240809/ssha-1965080474.html
Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США
Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США - РИА Новости, 09.08.2024
Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США
США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы", РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:53
2024-08-09T01:53
в мире
сша
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82e6bcf1e6686829188d50a2a31cb62e.jpg
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы", заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "Стороны не готовы к тому, чтобы подписать соглашение (в следующий) четверг. Впереди по-прежнему ожидает значительный объем работы", - сказал представитель Белого дома. Он выразил уверенность, что подготовка к возобновлению переговоров о прекращении конфликта в Газе начнется в самое ближайшее время. "Я думаю, что с высокой долей вероятности мы начнем подготовительную работу к возобновлению переговоров уже в очень скором времени", - указал американский чиновник.
https://ria.ru/20240611/gaza-1952181593.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/18/1917753331_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08fc1bf370cd64334e98286615a58ec2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль и ХАМАС не готовы заключить соглашение по Газе, заявили в США

Белый дом: Израилю и ХАМАС предстоит "много работы" для прекращения огня

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США считают, что Израиль и палестинское движение ХАМАС пока не готовы заключить соглашение о прекращении огня в Газе, сторонам все еще предстоит "много работы", заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"Стороны не готовы к тому, чтобы подписать соглашение (в следующий) четверг. Впереди по-прежнему ожидает значительный объем работы", - сказал представитель Белого дома.
Он выразил уверенность, что подготовка к возобновлению переговоров о прекращении конфликта в Газе начнется в самое ближайшее время.
"Я думаю, что с высокой долей вероятности мы начнем подготовительную работу к возобновлению переговоров уже в очень скором времени", - указал американский чиновник.
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Лавров призвал немедленно прекратить операцию Израиля в Газе
11 июня, 14:33
 
В миреСШАИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала