https://ria.ru/20240809/ssha-1965080158.html

В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю

В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю - РИА Новости, 09.08.2024

В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю

США считают, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T01:47

2024-08-09T01:47

2024-08-09T01:48

в мире

цены на нефть

иран

израиль

сша

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg

ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США считают, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "У Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю", - сказал представитель Белого дома, комментируя перспективу перерастания нынешних трений на Ближнем Востоке в полномасштабный конфликт. При этом он подчеркнул, что Тегеран, в случае открытого нападения на Израиль, столкнется с "довольно серьезными последствиями".

https://ria.ru/20240807/iran-1964727424.html

иран

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, иран, израиль, сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране