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В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю - РИА Новости, 09.08.2024
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01:47 09.08.2024 (обновлено: 01:48 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/ssha-1965080158.html
В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю
В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю - РИА Новости, 09.08.2024
В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю
США считают, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:47
2024-08-09T01:48
в мире
цены на нефть
иран
израиль
сша
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США считают, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "У Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю", - сказал представитель Белого дома, комментируя перспективу перерастания нынешних трений на Ближнем Востоке в полномасштабный конфликт. При этом он подчеркнул, что Тегеран, в случае открытого нападения на Израиль, столкнется с "довольно серьезными последствиями".
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю

Белый дом: у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США считают, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
«
"У Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю", - сказал представитель Белого дома, комментируя перспективу перерастания нынешних трений на Ближнем Востоке в полномасштабный конфликт.
При этом он подчеркнул, что Тегеран, в случае открытого нападения на Израиль, столкнется с "довольно серьезными последствиями".
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Иран обвинил Израиль в "готовности поджечь" весь Ближний Восток
7 августа, 17:36
 
В миреЦены на нефтьИранИзраильСШАУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
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