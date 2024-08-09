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В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю
В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю - РИА Новости, 09.08.2024
В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю
США считают, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель американской... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T01:47
2024-08-09T01:47
2024-08-09T01:48
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ВАШИНГТОН, 9 авг – РИА Новости. США считают, что у Ирана нет легитимных оснований для нанесения удара по Израилю, заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. "У Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю", - сказал представитель Белого дома, комментируя перспективу перерастания нынешних трений на Ближнем Востоке в полномасштабный конфликт. При этом он подчеркнул, что Тегеран, в случае открытого нападения на Израиль, столкнется с "довольно серьезными последствиями".
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в мире, цены на нефть, иран, израиль, сша, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Цены на нефть, Иран, Израиль, США, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
В США заявили, что у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю
Белый дом: у Ирана нет легитимных оснований для удара по Израилю