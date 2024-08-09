https://ria.ru/20240809/sport-1964967515.html

В будущее пустят не всех

В будущее пустят не всех - РИА Новости, 09.08.2024

В будущее пустят не всех

Выдающийся американский спортсмен, борец Дэниел Кормье сказал о парижской Олимпиаде то, что знали все, но боялись сказать: "Отсутствие русских спортсменов <...> РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T08:00

2024-08-09T08:00

2024-08-09T11:27

аналитика

россия

олимпийские игры

международный олимпийский комитет (мок)

спорт

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Выдающийся американский спортсмен, борец Дэниел Кормье сказал о парижской Олимпиаде то, что знали все, но боялись сказать: "Отсутствие русских спортсменов <...> бросит тень на победителей. Это как с Олимпийскими играми в Лос-Анджелесе-1984 — у нас были парни, которые стали там чемпионами, но о них практически забыли, потому что русских там не было. К сожалению, люди всегда будут оглядываться назад и говорить: "Ну, русских там не было".Действительно, парижские церемонии награждения в единоборствах и художественной гимнастике, синхронном плавании и спортивной гимнастике, да практически во всех видах спорта выглядят позорно. В отсутствие русских все эти медали не стоят ровным счетом ничего. Без нас мировой спорт свелся к экзотическому междусобойчику, гламурной международной тусовке, которая способна лишь хайповать на скандалах. Но почему мы все-таки следим за этими скандалами?Дело, я думаю, не только в обиде (как же нас не пустили, мы же свои, буржуинские?!) или в зависти — чему там завидовать? Ничто не вечно под луною, и в какой-то момент русские вернутся. Вот мы и пытаемся понять, куда заведут нас тренды к 2028 году, в какой спорт нам предстоит вернуться и стоит ли оно вообще того?Например, МОК с треском открыл окно Овертона, позволив спортсменам-мужчинам побеждать в женском боксе. Дело даже не в моральной стороне вопроса — "я красавчик, я бью женщин и детей". Дело в том, что на следующей Олимпиаде мужчины, осознав все выгоды этого дела, массово будут называться женщинами и с удовольствием начнут побеждать соперниц и брать медали в женском спорте.Ведь ничто не мешало руководству МОК отреагировать на скандал и банально проверить пол алжирца Имана Хелифа и тайваньца Линь Юйтина. Можно было посмотреть на их уровень тестостерона — это официальная процедура, ее делают во многих спортивных федерациях. Или по старинке — отвести в кабинет врача и попросить снять трусы.Однако по новым понятиям проверка у гинеколога считается "унизительной" и нарушает какие-то там права человека. А на тестостерон не проверяют по вполне понятным политическим причинам. Линь Юйтин — представитель опекаемого американцами Тайваня, он как кость в горле у Китая. А победа алжирца Хелифа нужна президенту Макрону в свете его нынешних проблем с Алжиром. Поэтому президент беззастенчиво обнимался на камеры с Хелифом и желал ему победы. Судьи, конечно, не могли не услышать все эти политические сигналы.И все это безумие проталкивается под видом, что так оно и надо. Итальянскую боксершу заставили извиняться перед Иманом Хелифом. Все спортивные издания, включая даже наши, российские, пишут об этих дядьках в женском роде. Открыто возмущается одна Джоан Роулинг, но на нее смотрят как на городскую сумасшедшую. Тем временем откровенно жульничающий алжирский мужчина с накрашенными глазами стал настоящей звездой, он в моде, трибуны криком кричат при его появлении.Хорошо видно, что все структуры международного спорта заточены на то, чтобы все выигрывали американцы — за океаном заранее празднуют свое первое место в медальном зачете. Второе место позволяется занимать Китаю — пока, во всяком случае. Это негласный консенсус, все это понимают и никто против этого не протестует.Если надо, то результаты начинают менять прямо на ходу. Во время соревнований синхронисток (без русских, ага) командам меняли баллы уже после выступлений. Посчитали один раз, не сошлось, посчитали в другой, и только когда удалось повыше поднять американок, тогда разошлись. Позорище? Но все усиленно делают вид, что так и надо.Пересчитывают результаты и задним числом. Провели глупейшую церемонию по перевручению медалей пекинской Олимпиады фигуристам. Золото дали американцам — неожиданно, правда? Серебро — японцам, любимейшим вассалам американцев. Бронзу вместо золота должны были получить русские фигуристы, но их вообще решили не звать, слишком уж смешно бы все это выглядело.Когда мы говорили, что "спорт вне политики", мы мечтали о нескольких днях раз в четыре года, когда представители самых разных стран живут в замкнутом мире спортивных достижений. Где царит чистая математика — доли секунды, метры, очки — и строжайшие правила. И тогда выдающийся атлет или талантливая команда получают свой шанс на успех независимо от того, откуда они родом. И эта победа порой выносит на вершину успеха целую страну, которой не так повезло в мировых раскладах.Так мы узнали о Кении, родине величайших бегунов, и о наступающей ей на пятки Эфиопии. Так мы всем миром болели за футбольную сборную Марокко — ведь это прекрасно, когда зазнавшихся грандов спихивают с пьедестала безвестные, честолюбивые ребята, напрягшие все силы, чтобы совершить невозможное.Теперь с этим покончено. Политика сожрала спорт. Нам внаглую показывают, что олимпийские медали выдаются исключительно по разнарядке. Чтобы получить золото, нужно быть либо трансом, либо американцем. Даже те медали, которые вы завоевали в честной борьбе, у вас могут отнять годы спустя, обессмыслив всю вашу жизнь.Все это начисто лишает спорт его драйва и азарта. На что тут смотреть, если все заранее порешали в вашингтонском политбюро? Олимпиада сегодня выглядит как чисто номенклатурный бюрократический ритуал, и, кстати, простые зрители ощущают это на подсознательном уровне. Ни японцы, ни французы своими Играми не интересовались абсолютно, всем все было понятно — приехали американские наркоманы, чтобы все вставали под американский гимн.Не приходится сомневаться, что в 2028 году в Лос-Анджелесе все эти тренды расцветут пышным цветом. Нужен ли нам такой спорт, стоит ли он того, чтобы туда возвращаться? Большой вопрос.

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аналитика, россия, олимпийские игры, международный олимпийский комитет (мок), спорт