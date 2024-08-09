https://ria.ru/20240809/spch-1965224849.html

СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область

СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024

СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит обращение в международные организации с требованием признать террористический характер действий... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T15:48

2024-08-09T15:48

2024-08-09T15:48

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий фадеев

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит обращение в международные организации с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его слова передает Telegram-канал СПЧ."Я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области", - заявил Фадеев. Глава Совета отметил, что жертвы среди мирного населения в Курской области не случайны, это преднамеренные убийства. "Это очевидные преступления - правила ведения войны требуют по возможности, чтобы не пострадали объекты религии, искусства, науки. Очевидно, что обстрел монастыря был проведен намеренно", - добавил Фадеев. Женевская конвенция, как отметил глава СПЧ, запрещает делать мирное население или мирные объекты целями, поэтому действия ВСУ - это нарушения Женевской конвенции и военные преступления.

https://ria.ru/20240809/kursk-1965211982.html

https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, валерий фадеев, вооруженные силы украины, происшествия