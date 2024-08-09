https://ria.ru/20240809/spch-1965224849.html
СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область
СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 09.08.2024
СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит обращение в международные организации с требованием признать террористический характер действий... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T15:48
2024-08-09T15:48
2024-08-09T15:48
специальная военная операция на украине
курская область
россия
валерий фадеев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) готовит обращение в международные организации с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Его слова передает Telegram-канал СПЧ."Я готовлю обращение в соответствующие международные организации, в том числе правозащитные, с требованием признать террористический характер действий киевского режима в Курской области", - заявил Фадеев. Глава Совета отметил, что жертвы среди мирного населения в Курской области не случайны, это преднамеренные убийства. "Это очевидные преступления - правила ведения войны требуют по возможности, чтобы не пострадали объекты религии, искусства, науки. Очевидно, что обстрел монастыря был проведен намеренно", - добавил Фадеев. Женевская конвенция, как отметил глава СПЧ, запрещает делать мирное население или мирные объекты целями, поэтому действия ВСУ - это нарушения Женевской конвенции и военные преступления.
https://ria.ru/20240809/kursk-1965211982.html
https://ria.ru/20240807/sk-1964639138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, валерий фадеев, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Валерий Фадеев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
СПЧ потребует осудить атаку ВСУ на Курскую область
СПЧ потребует признать террористический характер атак ВСУ в Курской области