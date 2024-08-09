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Суд в Британии впервые вынес тюремный приговор за посты в соцсетях

Суд в Британии впервые вынес тюремный приговор за посты в соцсетях - РИА Новости, 09.08.2024

Суд в Британии впервые вынес тюремный приговор за посты в соцсетях

Королевский суд Лидса вынес первый тюремный приговор за разжигание расовой ненависти в соцсети Facebook* на фоне беспорядков в Великобритании, сообщает в... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T19:43

2024-08-09T19:43

2024-08-09T19:43

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Королевский суд Лидса вынес первый тюремный приговор за разжигание расовой ненависти в соцсети Facebook* на фоне беспорядков в Великобритании, сообщает в пятницу Королевская прокурорская служба. "Мужчина стал первым, кто подлежит тюремному заключению за разжигание расовой ненависти в интернете во время общественных беспорядков", - сказано в пресс-релизе прокуратуры. Уточняется, что срок его тюремного заключения составит 20 месяцев. По заявлению правоохранителей, 28-летний Джордан Парлор ранее опубликовал в Facebook* комментарии, оправдывающие нападение на отель в Лидсе, где были размещены просители убежища. Отмечается, что на фоне беспорядков управляющие закрыли отель, в здание бросали камни, по меньшей мере одно окно было разбито. При этом, как уточняет прокуратура, нет свидетельств того, что сам обвиненный принимал участие в нападении на отель. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Британии после нападения 17-летнего подростка на детей с ножом в городе Саутпорт. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший подросток родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Британии трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер-министр Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию было освобождено дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействованы 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240807/britaniya-1964670506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, лидс, великобритания, кир стармер, facebook, беспорядки в британии