СМИ рассказали, от чего зависит карьера генерала Сырского
Economist: от исхода действий ВСУ в Курской области зависит карьера Сырского
© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Карьера главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского может зависеть от исхода попытки нападения ВСУ на Курскую область, считает журнал Economist.
Как пишет издание, нападение украинских формирований на Курскую область тесно связано с Сырским, которого на Украине часто подвергают критике.
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"Когда ставки настолько высоки, карьера генерала Сырского может зависеть от этого. Сообщения из украинских госпиталей на передовой уже свидетельствуют о росте потерь", - пишет издание.
Как отмечает Economist, оправданность попытки атаковать Курскую область все еще может вызывать сомнения на фоне сложного положения украинских войск на других участках фронта.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что 6 августа в 5.30 подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за 2 дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе