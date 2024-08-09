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Источник рассказал о расследовании дела о торговле детьми в Москве - РИА Новости, 09.08.2024
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02:37 09.08.2024 (обновлено: 09:18 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/sledstvie-1965083214.html
Источник рассказал о расследовании дела о торговле детьми в Москве
Источник рассказал о расследовании дела о торговле детьми в Москве - РИА Новости, 09.08.2024
Источник рассказал о расследовании дела о торговле детьми в Москве
Следствие проводит генетические экспертизы для установления новых фигуранток по делу о торговле детьми в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T02:37
2024-08-09T09:18
происшествия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следствие проводит генетические экспертизы для установления новых фигуранток по делу о торговле детьми в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования. "По делу сейчас проводятся генетические экспертизы, устанавливаются новые фигуранты", - сказал собеседник агентства. Главная фигурантка дела - многодетная мать Юлия Логинова. Проверка в ее отношении началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщина предоставила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин. Преображенский суд Москвы 8 августа избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве, помогавшей узаконить роды и оформить сделку по продаже младенца Патоке.
https://ria.ru/20230222/zaderzhanie-1853632666.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Источник рассказал о расследовании дела о торговле детьми в Москве

СК проводит ДНК-тесты для установления фигуранток по делу о торговле детьми

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФигурантка дела о торговле детьми в зале суда. 8 августа 2024
Фигурантка дела о торговле детьми в зале суда. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Фигурантка дела о торговле детьми в зале суда. 8 августа 2024
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следствие проводит генетические экспертизы для установления новых фигуранток по делу о торговле детьми в Москве, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
«
"По делу сейчас проводятся генетические экспертизы, устанавливаются новые фигуранты", - сказал собеседник агентства.
Кадры задержания в КБР подозреваемых в торговле людьми - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Кабардино-Балкарии задержали пятерых подозреваемых в торговле людьми
22 февраля 2023, 10:36
Главная фигурантка дела - многодетная мать Юлия Логинова. Проверка в ее отношении началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей: 2006, 2008, 2010, двух 2011, трех 2012, 2013, 2014, двух 2015, 2016, 2018 и 2019 годов рождения.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщина предоставила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В Ингушетии вынесли приговор женщине за продажу новорожденного
24 мая, 11:47
В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.
Преображенский суд Москвы 8 августа избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий новой фигурантке дела о торговле детьми в Москве, помогавшей узаконить роды и оформить сделку по продаже младенца Патоке.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Москве вынесли приговор женщинам, пытавшимся продать ребенка
10 июля, 17:53
 
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