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Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации

Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации - РИА Новости, 09.08.2024

Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации

Оба пациента, доставленных из Курской области в московский НИИ имени Склифосовского, находятся в реанимации, сообщил журналистам директор НИИ имени... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:12

2024-08-09T14:12

2024-08-09T14:27

курская область

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

россия

сергей петриков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оба пациента, доставленных из Курской области в московский НИИ имени Склифосовского, находятся в реанимации, сообщил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков"...Поступило к нам двое пациентов, состояние обоих тяжелое. Одному из пациентов были проведены оперативные вмешательства, оба находятся в реанимационных отделениях", - сказал Петриков.Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05. 30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.

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курская область, здоровье - общество, россия, сергей петриков, вооруженные силы украины