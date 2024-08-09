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Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации - РИА Новости, 09.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 09.08.2024 (обновлено: 14:27 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/sklif-1965187088.html
Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации
Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации - РИА Новости, 09.08.2024
Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации
Оба пациента, доставленных из Курской области в московский НИИ имени Склифосовского, находятся в реанимации, сообщил журналистам директор НИИ имени... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:12
2024-08-09T14:27
курская область
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
россия
сергей петриков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оба пациента, доставленных из Курской области в московский НИИ имени Склифосовского, находятся в реанимации, сообщил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков"...Поступило к нам двое пациентов, состояние обоих тяжелое. Одному из пациентов были проведены оперативные вмешательства, оба находятся в реанимационных отделениях", - сказал Петриков.Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05. 30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
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курская область, здоровье - общество, россия, сергей петриков, вооруженные силы украины
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Россия, Сергей Петриков, Вооруженные силы Украины
Оба курских пациента, доставленные в "Склиф", находятся в реанимации

Оба пациента из Курской области в НИИ Склифосовского находятся в реанимации

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкНИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве
НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Оба пациента, доставленных из Курской области в московский НИИ имени Склифосовского, находятся в реанимации, сообщил журналистам директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков
"...Поступило к нам двое пациентов, состояние обоих тяжелое. Одному из пациентов были проведены оперативные вмешательства, оба находятся в реанимационных отделениях", - сказал Петриков.
Поврежденное здание в городе Суджи после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
МЧС рассказало о выплатах погибшим и пострадавшим в Курской области
Вчера, 12:02
Как ранее сообщал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в результате обстрелов Курской области со вторника по четверг пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В четверг в московские клиники поступили пятеро пострадавших, включая двух детей, один из пострадавших – военкор Евгений Поддубный. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших - в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек - в ГКБ имени Иноземцева.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в среду заявил, что во вторник в 05. 30 (мск) подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Начальник Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. В четверг Минобороны РФ сообщило, что формирования ВСУ, пытавшиеся наступать в Курской области, за два дня потеряли уже 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 БТР, шесть БМП и 55 бронемашин.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что после нападения ВСУ на приграничье в Курской области заведены дела, в частности, о теракте и убийствах; российские следователи выясняют личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам в этом регионе.
Военкор Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Состояние Поддубного стабильно тяжелое, сообщил директор "Склифа"
Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьЗдоровье - ОбществоРоссияСергей ПетриковВооруженные силы Украины
 
 
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