https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС - РИА Новости, 09.08.2024

Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область, заявило российское постпредство при международных... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T22:17

2024-08-09T22:17

2024-08-09T23:49

россия

вена

курская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

магатэ

светлана петренко

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ВЕНА, 9 авг — РИА Новости. Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область, заявило российское постпредство при международных организациях в Вене в Telegram-канале."Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов", — говорится в заявлении.Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа. В результате падения обломков на трансформаторную подстанцию временно отключилось энергоснабжение города Курчатов. Там находится Курская АЭС, она располагается примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.Как сообщал РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков, Курская АЭС работает в штатном режиме.В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое распространила пресс-служба агентства, подчеркивается, что принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, применимы и в ситуации с Курской АЭС. Среди прочего эти принципы включают необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции, указано в заявлении.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965286182.html

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вена

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россия, вена, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, магатэ, светлана петренко, курская аэс