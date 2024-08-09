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Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС - РИА Новости, 09.08.2024
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22:17 09.08.2024 (обновлено: 23:49 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/situatsiya-1965306671.html
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС - РИА Новости, 09.08.2024
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область, заявило российское постпредство при международных... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T22:17
2024-08-09T23:49
россия
вена
курская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
магатэ
светлана петренко
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ВЕНА, 9 авг — РИА Новости. Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область, заявило российское постпредство при международных организациях в Вене в Telegram-канале."Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов", — говорится в заявлении.Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа. В результате падения обломков на трансформаторную подстанцию временно отключилось энергоснабжение города Курчатов. Там находится Курская АЭС, она располагается примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.Как сообщал РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков, Курская АЭС работает в штатном режиме.В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое распространила пресс-служба агентства, подчеркивается, что принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, применимы и в ситуации с Курской АЭС. Среди прочего эти принципы включают необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции, указано в заявлении.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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россия, вена, курская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, магатэ, светлана петренко, курская аэс
Россия, Вена, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Светлана Петренко, Курская АЭС
Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

Постпред России в Вене: Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове. - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.. Архивное фото
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ВЕНА, 9 авг — РИА Новости. Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область, заявило российское постпредство при международных организациях в Вене в Telegram-канале.
"Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов", — говорится в заявлении.
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Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа. В результате падения обломков на трансформаторную подстанцию временно отключилось энергоснабжение города Курчатов. Там находится Курская АЭС, она располагается примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
Как сообщал РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков, Курская АЭС работает в штатном режиме.
В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое распространила пресс-служба агентства, подчеркивается, что принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, применимы и в ситуации с Курской АЭС. Среди прочего эти принципы включают необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции, указано в заявлении.
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Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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РоссияВенаКурская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныМАГАТЭСветлана ПетренкоКурская АЭС
 
 
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