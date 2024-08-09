Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
Постпред России в Вене: Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.
Курская атомная электростанция (КуАЭС) в Курчатове.. Архивное фото
ВЕНА, 9 авг — РИА Новости. Москва уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с попыткой нападения ВСУ на Курскую область, заявило российское постпредство при международных организациях в Вене в Telegram-канале.
"Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки — предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов", — говорится в заявлении.
Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа. В результате падения обломков на трансформаторную подстанцию временно отключилось энергоснабжение города Курчатов. Там находится Курская АЭС, она располагается примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
Как сообщал РИА Новости глава Курчатова Игорь Корпунков, Курская АЭС работает в штатном режиме.
В заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, которое распространила пресс-служба агентства, подчеркивается, что принципы содействия обеспечению ядерной безопасности, установленные для Запорожской АЭС, применимы и в ситуации с Курской АЭС. Среди прочего эти принципы включают необходимость обеспечения физической целостности атомной электростанции, указано в заявлении.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе действует режим ЧС федерального характера.