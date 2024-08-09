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Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
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20:41 09.08.2024 (обновлено: 23:17 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/kurchatov-1965294311.html
Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА
Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 09.08.2024
Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА
В городе Курчатове Курской области отключилось электричество из-за падения обломков дрона на подстанцию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T20:41
2024-08-09T23:17
специальная военная операция на украине
происшествия
курчатов
октябрьский
беловский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В городе Курчатове Курской области отключилось электричество из-за падения обломков дрона на подстанцию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.&quot;В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове&quot;, — говорится в публикации. Кроме того, нет света в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского и Беловского районов, добавил Смирнов. Ведутся аварийные работы, потребителей планируется подключать по резервным схемам.Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа.В Курчатове находится Курская АЭС, она располагается примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В регионе действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html
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курчатов
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происшествия, курчатов, октябрьский, беловский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курчатов, Октябрьский, Беловский район, Алексей Смирнов (политик)
Курчатов в Курской области остался без света из-за падения обломков БПЛА

В Курчатове Курской области отключили электричество из-за атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Курчатов
 Курчатов - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курчатов
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В городе Курчатове Курской области отключилось электричество из-за падения обломков дрона на подстанцию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«

"В результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове", — говорится в публикации.

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Кроме того, нет света в части Курчатовского, Октябрьского, Большесолдатского, Обоянского и Беловского районов, добавил Смирнов. Ведутся аварийные работы, потребителей планируется подключать по резервным схемам.
Вечером в пятницу Минобороны сообщило, что над Курской областью сбили четыре украинских дрона самолетного типа.
В Курчатове находится Курская АЭС, она располагается примерно в 70 километрах от границы с Сумской областью Украины.
Утром 6 августа украинские подразделения попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили продвижение ВСУ. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
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