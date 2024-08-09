https://ria.ru/20240809/sidiki-1965091738.html

Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает, что собирался на СВО

Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает, что собирался на СВО - РИА Новости, 09.08.2024

Обвиняемый в подрыве ж/д под Рязанью отрицает, что собирался на СВО

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T05:18

2024-08-09T05:18

2024-08-09T05:18

происшествия

рязань

рязанская область

россия

октябрьская железная дорога

приволжская железная дорога

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на СВО, сообщил РИА Новости его адвокат Игорь Поповский.Ранее СМИ сообщали о намерении Сидики отправиться в зону проведения специальной военной операции для искупления вины."Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО", - сказал собеседник агентства.Гражданину России и Италии Сидики вменяют прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также предъявлены обвинения в совершении теракта, покушении на другой и подготовке к третьему - все в составе группы лиц. Помимо этого, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.Ранее источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела, рассказывал РИА Новости, что Сидики за совершенное им преступление надеялся получить 15 тысяч долларов от украинских спецслужб, но "средства, по имеющейся информации, обвиняемый не получил".По данным следствия, 11 ноября прошлого года в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций "Рыбное – Блокпост 204 км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждены 15 вагонов.Правоохранители задержали жителя Рязанской области 1988 года рождения, имеющего гражданства России и Италии. Во время допроса он дал признательные показания, заявил, что был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб. В марте 2023 года мужчина вернулся в Рязань.В СК РФ добавили, что в ходе обысков у задержанного нашли компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации, содержащие фото- и видеоотчеты о совершенных им преступлениях.

https://ria.ru/20240801/rjazan-1963333376.html

https://ria.ru/20240531/dzhigurda-1949558572.html

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происшествия, рязань, рязанская область, россия, октябрьская железная дорога, приволжская железная дорога