Бывший подчиненный генерала Шамарина может вновь оказаться в колонии
Оглоблин, давший показания против генерала Шамарина, может вернуться в колонию
© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда | Перейти в медиабанкБывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр ходатайство бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина, давшего показания против генерала Вадима Шамарина, о замене неотбытого срока наказания на исправительные работы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова.
В пятницу адвокат Шамарина Игорь Дюкин заявил РИА Новости, что Мосгорсуд еще в марте за дачу показаний по делу генерала заменил Оглоблину неотбытый срок в колонии на исправительные работы. Оглоблин был осужден на 4,5 года в феврале 2022 года за хищения.
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"25 июня 2024 года постановлением Второго кассационного суда общей юрисдикции ходатайство Александра Оглоблина направлено на новое рассмотрение в Бабушкинский суд Москвы", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что вопрос о мере пресечения Оглоблину на время до вынесения Бабушкинским райсудом решения кассационной инстанцией не рассматривался.
По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.
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