https://ria.ru/20240809/shamarin-1965187885.html

Военный суд оставил генерала Шамарина в СИЗО

Военный суд оставил генерала Шамарина в СИЗО - РИА Новости, 09.08.2024

Военный суд оставил генерала Шамарина в СИЗО

Второй западный военный суд отказался отпустить из СИЗО замглавы Генштаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T14:13

2024-08-09T14:13

2024-08-09T14:20

происшествия

вадим шамарин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Второй западный военный суд отказался отпустить из СИЗО замглавы Генштаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки, передает корреспондент РИА Новости."Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля 2024 года оставить без изменения", - огласил решение судья Василий Сай.В июле 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 21 октября.В ходе заседания стало известно, что генерал частично признал вину. Его адвокат Игорь Дюкин заявил, что Шамарин не отрицает получения 19 миллионов рублей (следствие вменяет ему 36 миллионов), но не согласен с квалификацией уголовного дела, заведенного по статье о взяточничестве.Адвокат Михаил Перцев просил смягчить меру пресечения и отпустить Шамарина из-под стражи, поскольку он "доказал своим сотрудничеством со следствием, что может находиться вне СИЗО".Сам генерал, выступая по видеосвязи, был краток и поддержал позицию своих адвокатов.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.Как рассказал РИА Новости Дюкин, в основе дела лежат показания четырех лиц, которые привлекались по статье о мошенничестве (159 УК РФ). Среди них - осужденный на 4,5 года бывший подчиненный Шамарина Александр Оглоблин. Суд отправил его в колонию в феврале 2022 года, однако после дачи им показаний в марте 2024 года неотбытую часть наказания ему заменили исправительными работами. Показания также дал его брат Оглоблина, он предприниматель.Кроме того, Гришина и Высоков дали признательные показания по обстоятельствам дела, их ждет скамья подсудимых в Хамовническом районном суде Москвы.Шамарин имеет пять государственных наград, благодарность президента РФ и министра обороны, служил в Сирии и участвовал в СВО.

https://ria.ru/20240809/shamarin-1965133281.html

https://ria.ru/20240718/advokat-1960493877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, вадим шамарин, россия, дело экс-замминистра обороны булгакова, москва, сирия