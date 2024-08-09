https://ria.ru/20240809/shamarin-1965133281.html
Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний - РИА Новости, 09.08.2024
Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
Мосгорсуд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, осужденного на 4,5... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T11:14
2024-08-09T11:14
2024-08-09T11:14
происшествия
вадим шамарин
московский городской суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Мосгорсуд освободил из колонии бывшего начальника одного из подразделений главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, осужденного на 4,5 года за хищения, за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина, рассказал РИА Новости адвокат Игорь Дюкин. "Оглоблина освободил Мосгорсуд ещё в марте за дачу показаний по делу Шамарина, суд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы", — сказал адвокат генерала.Оглоблин был осужден на 4,5 года колонии в феврале 2022 года за хищения. По версии следствия, начальник главного управления связи ВС РФ Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.
https://ria.ru/20240809/shamarin-1965127680.html
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происшествия, вадим шамарин, московский городской суд, вооруженные силы рф
Происшествия, Вадим Шамарин, Московский городской суд, Вооруженные силы РФ
Суд освободил бывшего подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний
Бывшего подчиненного Шамарина освободили из колонии за дачу показаний по делу