https://ria.ru/20240809/shamarin-1965127680.html

Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток

Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток - РИА Новости, 09.08.2024

Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток

Замглавы Генштаба ВС генерал Вадим Шамарин, которому вменяют получение взяток на 36 миллионов рублей, частично признал вину, рассказал РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T10:59

2024-08-09T10:59

2024-08-09T13:06

происшествия

вооруженные силы рф

вадим шамарин

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Замглавы Генштаба ВС генерал Вадим Шамарин, которому вменяют получение взяток на 36 миллионов рублей, частично признал вину, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин."Шамарин частично признал вину — в получении 19 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.Дюкин добавил, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела."Мы не согласны с квалификацией, с мерой пресечения, Шамарин возглавлял главное управление связи в самый тяжелый период для страны — начала СВО", — отметил он.В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты на продление срока содержания Шамарину в СИЗО.В июле 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 22 октября. В этот же день защита сообщила, что его отстранили от должности.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Всех троих арестовали в мае.

https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html

https://ria.ru/20240807/afera-1964543942.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вооруженные силы рф, вадим шамарин, дело экс-замминистра обороны булгакова