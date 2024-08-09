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Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток - РИА Новости, 09.08.2024
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10:59 09.08.2024 (обновлено: 13:06 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/shamarin-1965127680.html
Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток
Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток - РИА Новости, 09.08.2024
Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток
Замглавы Генштаба ВС генерал Вадим Шамарин, которому вменяют получение взяток на 36 миллионов рублей, частично признал вину, рассказал РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T10:59
2024-08-09T13:06
происшествия
вооруженные силы рф
вадим шамарин
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Замглавы Генштаба ВС генерал Вадим Шамарин, которому вменяют получение взяток на 36 миллионов рублей, частично признал вину, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин."Шамарин частично признал вину — в получении 19 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.Дюкин добавил, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела."Мы не согласны с квалификацией, с мерой пресечения, Шамарин возглавлял главное управление связи в самый тяжелый период для страны — начала СВО", — отметил он.В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты на продление срока содержания Шамарину в СИЗО.В июле 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 22 октября. В этот же день защита сообщила, что его отстранили от должности.По версии следствия, начальник главного управления связи ВС Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Всех троих арестовали в мае.
https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html
https://ria.ru/20240807/afera-1964543942.html
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происшествия, вооруженные силы рф, вадим шамарин, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Вооруженные силы РФ, Вадим Шамарин, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Генерал Шамарин частично признал вину в получении взяток

Генерал Шамарин признал вину в получении взяток на 19 миллионов рублей

© Фото : Минобороны РоссииВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© Фото : Минобороны России
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Замглавы Генштаба ВС генерал Вадим Шамарин, которому вменяют получение взяток на 36 миллионов рублей, частично признал вину, рассказал РИА Новости его адвокат Игорь Дюкин.
"Шамарин частично признал вину — в получении 19 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.
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Дюкин добавил, что генерал не согласен с квалификацией уголовного дела.
"Мы не согласны с квалификацией, с мерой пресечения, Шамарин возглавлял главное управление связи в самый тяжелый период для страны — начала СВО", — отметил он.
В пятницу 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу защиты на продление срока содержания Шамарину в СИЗО.
В июле 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 22 октября. В этот же день защита сообщила, что его отстранили от должности.
По версии следствия, начальник главного управления связи ВС Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016-го по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Всех троих арестовали в мае.
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