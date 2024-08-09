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Суд рассмотрит жалобу на продление ареста замглавы Генштаба Шамарина
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста замглавы Генштаба Шамарина - РИА Новости, 09.08.2024
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста замглавы Генштаба Шамарина
Второй западный военный суд в пятницу рассмотрит жалобу на продление ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генералу Вадиму... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T00:11
2024-08-09T00:11
2024-08-09T00:11
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Второй западный военный суд в пятницу рассмотрит жалобу на продление ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генералу Вадиму Шамарину по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в суде. Рассмотрение жалобы назначено на 9 августа в 10.00 мск. В июле 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 22 октября. В этот же день защита сообщила, что он отстранен от должности. По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае. В рамках дела суд наложил арест на купленный в кредит автомобиль Mercedes. Ранее РИА Новости выяснило, что в ноябре 2022 года супруга военного Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, цена которого, согласно последнему опубликованному объявлению о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей. Также была заблокирована зарплатная карта Шамарина.
https://ria.ru/20240806/delo-1964298742.html
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происшествия, вадим шамарин, вооруженные силы рф, дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Вадим Шамарин, Вооруженные силы РФ, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста замглавы Генштаба Шамарина
Военный суд в Москве рассмотрит жалобу на продление ареста генералу Шамарину
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Второй западный военный суд в пятницу рассмотрит жалобу на продление ареста начальнику главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генералу Вадиму Шамарину по делу о получении взятки, сообщили РИА Новости в суде.
Рассмотрение жалобы назначено на 9 августа в 10.00 мск.
В июле 235-й гарнизонный военный суд продлил ему срок ареста до 22 октября. В этот же день защита сообщила, что он отстранен от должности.
По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Все трое были арестованы в мае.
В рамках дела суд наложил арест на купленный в кредит автомобиль Mercedes. Ранее РИА Новости выяснило, что в ноябре 2022 года супруга военного Елизавета Шамарина приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE, цена которого, согласно последнему опубликованному объявлению о продаже в октябре, превышала 20,6 миллиона рублей. Также была заблокирована зарплатная карта Шамарина.