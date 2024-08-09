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ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:52 09.08.2024 (обновлено: 15:54 09.08.2024)
https://ria.ru/20240809/sergeevka-1965205380.html
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР
Российские военные освободили Сергеевку в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:52
2024-08-09T15:54
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Сергеевку в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.&quot;Основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобожденной Сергеевки, наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово&quot;, — сказал он.Кимаковский добавил, что российским военным фактически осталось чуть больше десяти километров до Покровска. При этом противник не может создать какую-либо серьезную оборону на этом направлении. "Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", — указал советник главы ДНР.По его словам, на Покровском направлении активно работает российская артиллерия, что не дает противнику возможности маневрировать резервами и создавать серьезные инженерные заграждения.Он также рассказал, что у российских военных есть серьезные успехи в районе Новгородского (Нью-Йорка) и Дзержинского (Торецка). Контратака ВСУ окончилась неудачей, и сейчас группировка противника между этими населенными пунктами оказалась в плачевном положении, указал Кимаковский.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР

Советник главы ДНР: ВС России освободили Сергеевку и почти зачистили Ивановку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Сергеевку в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«

"Основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобожденной Сергеевки, наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово", — сказал он.

© ИнфографикаОсвобожденное село Сергеевка в ДНР
Освобожденное село Сергеевка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Сергеевка в ДНР
Кимаковский добавил, что российским военным фактически осталось чуть больше десяти километров до Покровска. При этом противник не может создать какую-либо серьезную оборону на этом направлении.
"Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", — указал советник главы ДНР.
По его словам, на Покровском направлении активно работает российская артиллерия, что не дает противнику возможности маневрировать резервами и создавать серьезные инженерные заграждения.
Он также рассказал, что у российских военных есть серьезные успехи в районе Новгородского (Нью-Йорка) и Дзержинского (Торецка). Контратака ВСУ окончилась неудачей, и сейчас группировка противника между этими населенными пунктами оказалась в плачевном положении, указал Кимаковский.
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