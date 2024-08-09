https://ria.ru/20240809/sergeevka-1965205380.html
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР - РИА Новости, 09.08.2024
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР
Российские военные освободили Сергеевку в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T14:52
2024-08-09T14:52
2024-08-09T15:54
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Сергеевку в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала."Основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобожденной Сергеевки, наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово", — сказал он.Кимаковский добавил, что российским военным фактически осталось чуть больше десяти километров до Покровска. При этом противник не может создать какую-либо серьезную оборону на этом направлении. "Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", — указал советник главы ДНР.По его словам, на Покровском направлении активно работает российская артиллерия, что не дает противнику возможности маневрировать резервами и создавать серьезные инженерные заграждения.Он также рассказал, что у российских военных есть серьезные успехи в районе Новгородского (Нью-Йорка) и Дзержинского (Торецка). Контратака ВСУ окончилась неудачей, и сейчас группировка противника между этими населенными пунктами оказалась в плачевном положении, указал Кимаковский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили Сергеевку, сообщил советник главы ДНР
Советник главы ДНР: ВС России освободили Сергеевку и почти зачистили Ивановку
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Российские военные освободили Сергеевку в ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала
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"Основные сражения развернулись на Покровском направлении. Кроме освобожденной Сергеевки, наши войска фактически зачистили Ивановку. Мы движемся к Гродовке по железнодорожному полотну в сторону Селидово", — сказал он.
Кимаковский добавил, что российским военным фактически осталось чуть больше десяти километров до Покровска. При этом противник не может создать какую-либо серьезную оборону на этом направлении.
"Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны", — указал советник главы ДНР.
По его словам, на Покровском направлении активно работает российская артиллерия, что не дает противнику возможности маневрировать резервами и создавать серьезные инженерные заграждения.
Он также рассказал, что у российских военных есть серьезные успехи в районе Новгородского (Нью-Йорка) и Дзержинского (Торецка). Контратака ВСУ окончилась неудачей, и сейчас группировка противника между этими населенными пунктами оказалась в плачевном положении, указал Кимаковский.