https://ria.ru/20240809/sbor-1965227358.html

В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов

В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 09.08.2024

В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ открыл сбор пожертвований для пострадавших от обстрелов в приграничных регионах -... РИА Новости, 09.08.2024

2024-08-09T16:00

2024-08-09T16:00

2024-08-09T16:00

религия

курская область

белгородская область

курск

русская православная церковь

происшествия

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ открыл сбор пожертвований для пострадавших от обстрелов в приграничных регионах - Курской, Липецкой и Белгородской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе синодального отдела. Ранее синодальный отдел сообщил, что на церковной платформе "Поможем" открыли сбор в пользу беженцев из Курской области и других жителей обстреливаемого приграничья. "Открылся сбор средств для жителей регионов, пострадавших от обстрелов. Это в первую очередь Курская, Белгородская и Липецкая области", - рассказали в пресс-службе отдела. Средства направят на закупку лекарств, продуктов, воды, постельного белья, раскладушек, средств гигиены, топлива для автомобилей волонтеров и других вещей первой необходимости для пострадавших от обстрелов и беженцев. В отделе добавили, что на территории Курской епархии работает сотрудник Синодального отдела по благотворительности протоиерей Сергий Кляев, а 10 августа с партией гуманитарной помощи в Курск приедет руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков. Пострадавшие в результате обстрелов могут обратиться за любой помощью по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222 (звонок бесплатный, линия работает круглосуточно), а предложить пострадавшим свою помощь с жильем можно по телефону той же горячей линии. "За сутки на линию поступило 98 звонков по вопросам помощи в Курской области. Половину обращений составляют просьбы, половину – предложения о помощи, в том числе неравнодушные люди предлагают свое жилье для бесплатного размещения. Первые переселенцы из Курской области стали приезжать в церковный штаб помощи беженцам в Москве", - заключили в РПЦ.

https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html

https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html

https://ria.ru/20240809/kursk-1965217039.html

курская область

белгородская область

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, белгородская область, курск, русская православная церковь, происшествия