https://ria.ru/20240809/sbor-1965227358.html
В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов
В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов - РИА Новости, 09.08.2024
В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ открыл сбор пожертвований для пострадавших от обстрелов в приграничных регионах -... РИА Новости, 09.08.2024
2024-08-09T16:00
2024-08-09T16:00
2024-08-09T16:00
религия
курская область
белгородская область
курск
русская православная церковь
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_0:60:895:563_1920x0_80_0_0_b0e30be0dbb6dd63d8ca1eb1360bb1f7.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ открыл сбор пожертвований для пострадавших от обстрелов в приграничных регионах - Курской, Липецкой и Белгородской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе синодального отдела. Ранее синодальный отдел сообщил, что на церковной платформе "Поможем" открыли сбор в пользу беженцев из Курской области и других жителей обстреливаемого приграничья. "Открылся сбор средств для жителей регионов, пострадавших от обстрелов. Это в первую очередь Курская, Белгородская и Липецкая области", - рассказали в пресс-службе отдела. Средства направят на закупку лекарств, продуктов, воды, постельного белья, раскладушек, средств гигиены, топлива для автомобилей волонтеров и других вещей первой необходимости для пострадавших от обстрелов и беженцев. В отделе добавили, что на территории Курской епархии работает сотрудник Синодального отдела по благотворительности протоиерей Сергий Кляев, а 10 августа с партией гуманитарной помощи в Курск приедет руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков. Пострадавшие в результате обстрелов могут обратиться за любой помощью по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222 (звонок бесплатный, линия работает круглосуточно), а предложить пострадавшим свою помощь с жильем можно по телефону той же горячей линии. "За сутки на линию поступило 98 звонков по вопросам помощи в Курской области. Половину обращений составляют просьбы, половину – предложения о помощи, в том числе неравнодушные люди предлагают свое жилье для бесплатного размещения. Первые переселенцы из Курской области стали приезжать в церковный штаб помощи беженцам в Москве", - заключили в РПЦ.
https://ria.ru/20240808/vsu-1965073395.html
https://ria.ru/20240807/patriarkh-1964780935.html
https://ria.ru/20240809/kursk-1965217039.html
курская область
белгородская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964999267_34:0:862:621_1920x0_80_0_0_438c3331405dc7a6798ca26d48cf823d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородская область, курск, русская православная церковь, происшествия
Религия, Курская область, Белгородская область, Курск, Русская православная церковь, Происшествия
В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов
В РПЦ открыли сбор средств для пострадавших от обстрелов в приграничных областях
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ открыл сбор пожертвований для пострадавших от обстрелов в приграничных регионах - Курской, Липецкой и Белгородской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе синодального отдела.
Ранее синодальный отдел сообщил, что на церковной платформе "Поможем" открыли сбор в пользу беженцев из Курской области
и других жителей обстреливаемого приграничья.
"Открылся сбор средств для жителей регионов, пострадавших от обстрелов. Это в первую очередь Курская, Белгородская и Липецкая области", - рассказали в пресс-службе отдела.
Средства направят на закупку лекарств, продуктов, воды, постельного белья, раскладушек, средств гигиены, топлива для автомобилей волонтеров и других вещей первой необходимости для пострадавших от обстрелов и беженцев.
В отделе добавили, что на территории Курской епархии работает сотрудник Синодального отдела по благотворительности протоиерей Сергий Кляев, а 10 августа с партией гуманитарной помощи в Курск
приедет руководитель Специального гуманитарного центра Крымской митрополии протоиерей Дмитрий Кротков.
Пострадавшие в результате обстрелов могут обратиться за любой помощью по номеру горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8-800-70-70-222 (звонок бесплатный, линия работает круглосуточно), а предложить пострадавшим свою помощь с жильем можно по телефону той же горячей линии.
"За сутки на линию поступило 98 звонков по вопросам помощи в Курской области. Половину обращений составляют просьбы, половину – предложения о помощи, в том числе неравнодушные люди предлагают свое жилье для бесплатного размещения. Первые переселенцы из Курской области стали приезжать в церковный штаб помощи беженцам в Москве", - заключили в РПЦ.